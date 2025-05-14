Общество

Почему банк может отказать в кредитной карте

Кредитка — это отличный инструмент для непредвиденных затрат или крупных покупок. А ещё можно заказать кредитную карту всего за пару минут. Однако иногда банк отказывает в выдаче карты, и происходит это по нескольким причинам.

Плохая кредитная история или её отсутствие

Один из главных факторов, который учитывает банк при принятии решения, — кредитная история. Если вы ранее допускали просрочки по платежам, не возвращали займы в срок или имели судебные споры с кредиторами, банк расценит вас как ненадёжного заёмщика.

Интересно, что отсутствие кредитной истории также может сыграть не в вашу пользу. Если вы ни разу не брали кредит, банк просто не знает, как вы ведёте себя в подобных ситуациях. А это — риск. И чем выше запрашиваемый лимит, тем больше значение приобретает кредитная репутация.

В таком случае лучше начать с малого: оформите кредитку с минимальным лимитом или возьмите рассрочку в магазине — так вы начнёте формировать положительную кредитную историю.

Низкий кредитный потенциал

Банк оценивает не только вашу платёжную дисциплину, но и текущий финансовый потенциал. Это совокупность таких факторов, как:

уровень дохода;

стаж и стабильность работы;

наличие других обязательств (ипотека, автокредит, алименты);

количество иждивенцев.

Учитывается показатель долговой нагрузки (ПДН) — это соотношение платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу. Без проблем можно получить кредитку с показателем ПДН до 30%. Средние шансы при показателе от 30% до 50%. Высоким ПДН считается при показателях 50% — в этом случае получить кредитку сложно.

Например, если вы официально трудоустроены и получаете стабильную зарплату, но она невысока, а обязательств много, банк может прийти к выводу, что вам будет сложно погашать задолженность по кредитной карте.

Недостоверная информация или опечатка в анкете

Иногда отказ может быть связан с банальными причинами — ошибками при заполнении анкеты. Это, например, неверно указанный адрес, несоответствие в паспортных данных, пропущенный символ в ИНН или неправильное написание ФИО.

Также часто проблемы возникают, если указанные сведения не совпадают с официальными реестрами: например, вы написали, что работаете в одной организации, а налоговая не видит от неё отчислений за вас.

Чтобы не возникало подобных ситуаций — проверяйте анкету перед отправкой. Тогда с первого раза удастся получить нужное одобрение.

В целом отказ — это не приговор. Даже если вам не одобрили кредитку сейчас, есть шанс, что через несколько месяцев ситуация изменится. Нужно только проанализировать возможные причины отказа и попытаться исправить их.

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