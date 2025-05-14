Зарегистрироваться в образовательном проекте «ТопБЛОГ» псковичи могут до 6 июня

У жителей Псковской области осталось чуть больше двух недель до конца регистрации на не имеющий аналогов в России образовательный трек проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Министерство контента» – программа, направленная на подготовку лидеров мнений, создающих экспертный и социально значимый контент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила специалист направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» Екатерина Кудинова.
В партнерстве с федеральными ведомствами страны открыты пять тематических направлений, которые позволят участникам развивать профессиональные компетенции, работать над реальными кейсами и строить перспективную медиакарьеру в тесном сотрудничестве с государственными структурами. Заявку на участие могут подать авторы без возрастных ограничений до 6 июня на сайте.
Программа «Министерство контента» закладывает основу для формирования новой волны медиаавторов, которые умеют говорить с обществом о важных темах – от образования и здоровья до туризма, культуры и агротехнологий. Для жителей Псковской области открыта возможность пройти обучение в формате дополнительного профессионального образования на базе Мастерской управления «Сенеж», создать медиапродукты на основе реальных задач министерств и выстроить устойчивую траекторию развития в сфере государственной коммуникации.
Программа «Министерство контента» разработана проектом «ТопБЛОГ» совместно с мастерской управления «Сенеж» при поддержке федеральных ведомств России: Министерство культуры РФ («Культура и творчество»), Министерство науки и высшего образования РФ («Наука и образование»), Министерство экономического развития РФ («Туризм»), Министерство сельского хозяйства РФ («Агротехнологии») и Министерство здравоохранения РФ («Здоровье»).