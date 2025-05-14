Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Начало переговоров, область VS Великие Луки и политизация Дня Победы

Изрезанная в Пскове собака Мия снова ищет дом

Стало известно какие дороги отремонтируют в Локнянском округе в этом сезоне

В Великих Луках открылся первый в регионе Епархиальный церковный музей

Петербуржский органист-виртуоз Сергей Буслов даст концерт для псковичей 17 мая

Читатели библиотеки «Родник» узнали почему псковские дед и баба не стали уповать на волшебную Курочку Рябу

В майские праздники с территории Псковской области за границу отправилось 16 домашних питомцев