Профсоюзы Псковской области передали 1,5 тонны питьевой воды на фронт

Участие подозреваемых и осужденных в судах предложили перевести в онлайн

Из числа участников праймериз в Пскове выбыл самый юный участник

Банки усилят контроль за операциями с бюджетными средствами

Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха

Депутаты Госдумы предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Звёздная и Новоселов в Пскове

Кубок Пскова по рукопашному бою пройдет 17 мая

В Госдуме предложат продлевать отпуск в случае ухода за больным ребенком

День климата празднуют во всем мире 15 мая