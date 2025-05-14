Профсоюзы Псковской области передали 1,5 тонны питьевой воды на фронт

Псковские профсоюзы передали 1,5 тонны питьевой воды участникам специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.
Фотография: Псковский областной совет профсоюзов
15 мая заместитель председателя регионального профсоюзного объединения Андрей Стегний совместно с председателем псковской областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым организовал передачу гуманитарной помощи — 1,5 тонны чистой питьевой воды военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.
Профсоюзные лидеры выразили уверенность, что подобные инициативы способствуют укреплению единства общества и служат примером активного гражданского участия в жизни страны.