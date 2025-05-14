Общество

Семьи погибших сотрудников петербургского МЧС посетили Псковскую область

Семьи сотрудников петербургского МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей, посетили Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

В течение двух дней для членов семей сотрудников петербургского МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей, была организована экскурсионная программа. Родные и близкие погибших в разные годы пожарных посетили достопримечательности Пскова. В первый день была организована обзорная экскурсия по городу и его «сердцу» - Свято-Троицкому кафедральному собору. В соборе гости узнали историю его появления, желающие поставили свечи. Далее было организовано посещение Спасо-Преображенского храма Мирожского монастыря который расписан уникальными византийскими фресками XII века.

Во второй день гости отправились в Печоры и Изборск. В Печорах состоялась экскурсия по Псково-Печорскому Свято-Успенскому мужскому монастырю с посещением уникальных ближних и дальних пещер. В Изборске гости прошлись по музею-заповеднику, увидели древнюю Изборскую крепость и природные Словенские ключи.

15 декабря 2001 года в актовом зале клуба управления государственной противопожарной службы Санкт-Петербурга состоялось собрание членов семей погибших при исполнении сотрудников. Главной темой той встречи тогда стало утверждение положения о создании Совета семей погибших сотрудников УГПС. И с тех самых пор в Северной столице функционирует данная общественная организация, призванная поддерживать и помогать семьям погибших огнеборцев. В ее состав входят вдовы, матери и члены семей пожарных, погибших при исполнении служебного долга. В настоящее время Совет насчитывает 34 семьи.