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РВИО объявило конкурс на лучший проект памятника Рокоссовскому

Российское военно-историческое общество объявило конкурс на лучший проект памятника Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.

Подача конкурсных заявок и сдача эскизных проектов – до 18.00 по московскому времени 30 июня.

В конкурсе могут принять участие профессиональные архитекторы и скульпторы. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Памятник будет установлен РВИО в городе Гомеле Республики Беларусь. Константин Рокоссовский родился в городе Великие Луки. В Первую мировую войну добровольцем ушел на фронт. В годы Гражданской войны командовал эскадроном, дивизионом, полком. Был дважды ранен и дважды награжден орденом Красного Знамени. C наступлением Великой Отечественной войны он последовательно командовал: Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусским фронтами.

Летом 1944 года Константин Рокоссовский блестяще проявил себя в операции «Багратион». За эту операцию он получил звание Героя Советского Союза и стал Маршалом Советского Союза.