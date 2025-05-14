Общество

Восемь самовольно установленных информационных вывесок демонтировали в Пскове

Демонтаж самовольно размещенных информационных конструкций провели в Пскове сегодня, 15 мая. Об этом сообщили в контрольном управление администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: в контрольном управление администрации города Пскова

Совместно с МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» провела мероприятия по организации и осуществлению демонтажа восьми информационных конструкций.

Информационные вывески демонтировали по адресам: Коммунальная 45, Печорская 7, Рижский проспект 55, Красноармейская 26, Дачная 2-а, Гагарина 3.