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Общество

Мемориальную доску Мукаю Элебаеву открыли в деревне Ланева Гора Псковского района

15.05.2025 20:28|ПсковКомментариев: 0

Мемориальную доску киргизскому поэту и писателю Мукаю Элебаеву установили на воинском захоронении в деревне Ланева Гора Краснопрудской волости сегодня, 15 мая. Писатель скончался во время Великой Отечественной войны от ран, полученных при освобождении Псковского района, в госпитале неподалеку от Ланевой Горы. На церемонии открытия присутствовала делегации Кыргызской Республики и внучка героя. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице ВКонтакте. 

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ ВКонтакте

«На церемонию открытия мемориальной доски приехала и его внучка Эльмира Дуйшеналиева. Для нее это очень трогательное и очень значимое событие. Из Киргизии Эльмира Эмилевна привезла горсть земли, которую высыпала на место захоронения деда. Впервые на Псковщине она побывала 9-летней девочкой, теперь вернулась взрослым человеком. Говорит, наша земля стала для нее второй Родиной – местом, где с благодарностью помнят и чтят подвиг ее родного человека», - отметила Наталья Фёдорова.

Мукай Элебаев - один из зачинателей киргизской советской литературы. Он одним из первых киргизских писателей начал переводить русскую классику: благодаря его труду народ Киргизии может прочитать Гоголя, Толстого, Пушкина, Маяковского, Маршака на родном языке. 

 

«Мы же помним Мукая Элебаева как одного из тысяч героев, освободивших нашу землю. Отмечу, значительный вклад в увековечение имен солдат Великой Отечественной войны вносят краеведы, поисковики, неравнодушные люди. Спасибо за это благородное дело!» - заключила глава Псковского района. 

Теги: #псковский район #80-летие победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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