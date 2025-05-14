Общество

Межмуниципальный форум классных руководителей открылся в Острове

Межмуниципальный форум классных руководителей открылся в Острове сегодня, 16 мая. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии принимают участие педагоги из Островского, Пушкиногорского районов, Пыталовского муниципального округа.

Участников форума поприветствовал глава Островского района Дмитрий Быстров

«Тема образования, безусловно, важна, особенно, когда это касается молодого поколения. А молодых псковичей воспитываем мы. Мы начинаем воссоздать то, что было разрушено. И это зависит от того, насколько грамотно вы будете подходить к воспитанию. Нам приятно, что такая тема поднимается на территории нашего района», - сказал он.

К участникам мероприятия также обратилась врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) Екатерина Гончарова. Она отметила, что Островская земля принимает самый масштабный межмуниципальный форум, который курирует «большая федеральная семья».

Екатерина Гончарова отметила важность смыслообразующей системы координат в воспитании и пожелала участникам стать членом большой семьи – форума классных руководителей.

Отметим, что в рамках форума состоится пленарное заседание и работа тематических сессий.