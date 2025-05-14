Общество

Съёмки передачи с Еленой Кизяковой проходят в Псковской области

Ведущая рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова со съемочной группой центрального телевидения канала «Россия» передачи «Когда все дома» работает на этой неделе в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по социальной защите Псковской области.

Фото: комитет по социальной защите Псковской области

Комитет по социальной защите Псковской области работает с Еленой Кизяковой с 2010 года, за 15 лет работы снято около 1000 видеосюжетов о детях, 84% из которых нашли свои семьи.

На 1 мая в государственных учреждения находится 99 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейной устройстве, уточнили в региональном комитете.