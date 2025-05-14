Общество

Как понять, что у человека есть лидерские задатки, рассказал эксперт

Люди, которые обладают задатками потенциального лидера, прекрасно умеют урегулировать конфликты как внутри компании, так и внешне, рассказала налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова.

Фото: Шедеврум

«Человек может быть неярким лидером, но к его мнению всегда прислушиваются. Обычно эти люди умеют принимать критику, если она конструктивна. К тому же лидеры, как правило, любят работать с людьми, это важно», – отметила эксперт.

Надежда Нестерова подчеркнула, что прирождённые лидеры не боятся, в том числе, критиковать людей. При этом лидеры больше любят хвалить.

«Нередко эти люди могут выступать перед аудиторией, даже если особо это не любят делать. Лидеры умеют держать аудиторию, умеют хорошо говорить. По моему мнению, лидер – это человек, который создает новые идеи, все внедряет, тот человек, который готов к изменениям, не консерватор. Это обязательно человек, который умеет дружить с начальством, конструктивно налаживать связи, но не подлизываться»,– уточнила эксперт.

Кроме того, отметила Нестерова, как правило, лидеры – это люди, которые умеют планировать свои действия, свою жизнь, ставить цели и смотреть на несколько шагов вперед. А еще эти люди умеют принимать комплименты.

«Как правило, лидеры берут ответственные задания. В идеале они делают это с командой, то есть умеют распределять обязанности. Даже на самых маленьких ролях лидер умеет делегировать, собирать нужных людей вокруг себя. Лидер постоянно генерирует идеи и умеет защитить свою команду», – объяснила специалист.

По оценке Надежды Нестеровой, лидеры достаточно логичны в своих поступках и суждениях, пишет RuNews24.ru.

«Они обладают крутой логикой, безумно любят свою работу, умеет подать себя и свою команду. Лидерство чувствуется в поступках. И очень важно, что настоящий лидер не берет на себя слишком много, он умеет распределять задачи», – подытожила налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова.