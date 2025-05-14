Общество

Акция «Гражданский мониторинг» состоялась в изоляторе Великих Луках

16 мая представители Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки посетили изолятор временного содержания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

В рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при ОМВД Василий Марченков и член совета Андрей Канавщиков осуществили в ИВС проверку условий содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, находящихся под административным арестом.

В ходе встречи начальник изолятора временного содержания ОМВД России по городу Великие Луки капитан полиции Юрий Груздев рассказал об особенностях организации работы данного учреждения. Общественники ознакомились с условиями содержания граждан, посетили помещения, где они находятся, а также осмотрели двор для прогулок. Члены Общественного совета узнали о распорядке дня, санитарно-гигиенических нормах и пообщались с задержанными, что является важной частью процесса мониторинга.