Общество

Юные псковичи пофантазировали, каким должен быть полицейский Дядя Степа

В УМВД России по Псковской области открылась выставка «Полицейский Дядя Степа-2025». Авторы работ - участники регионального этапа одноименного всероссийского конкурса, организованного по инициативе МВД России. Он проходит ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД по Псковской области

Лепили стражей порядка из пластилина, клеили светофоры из картона, красками создавали витражи - воспитанники детского дома, а также дети сотрудников органов внутренних дел и учащиеся образовательных учреждений региона. Правила конкурса не ограничивают творческие возможности участников: в поделке можно использовать любой подручный материал, тематику и сюжет.

Традиционно жюри конкурса - полицейские и члены Общественного совета при УМВД - голосованием выбирало трех победителей, но организаторы решили отметить авторов всех поделок дипломами. Особое внимание привлекли работы от Областного центра семьи и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Лучшими работами в категории от 6 до 8 лет признаны поделки Натальи Виноградовой, Александра и Николая Бочаровых и Милены Лоташевой.

В группе от 9 до 11 лет лучшие работы, по мнению жюри, у Артёма Козлова и Владислава Толстобова.

В возрастной группе от 12 до 14 лет победили поделки Ирины Трояновой, Ярослава Кочеткова и Виктории Астратенок.

В этом году выделена отдельная номинация, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. Ребята подготовили множество оригинальных работ, авторами-победителями стали: Ярослав Кочетков, Михаил Алексеев, Гордей Овчинников, Егор Астратенок.

Все участники конкурса получат грамоты, а победители будут награждены подарками. «УМВД России по Псковской области выражает слова благодарности всем участникам конкурса, а также их родителям и педагогам», - заключили в ведомстве.