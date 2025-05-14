Общество

Псковские предприятия могут принять участие в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие»

С 1 мая стартует новый отбор проектов для компенсации до 20% затрат (грант) на закупку отечественного ПО, с целью оптимизации транспортных и логистических затрат предприятий реального сектора экономики через биржевой механизм рынка логистики. Отбор проводится в рамках конкурса «Регионы — устойчивое развитие», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В период с декабря 2024 по 30 апреля 2025 году оргкомитет уже провел отбор проектов. За данный период было получено на рассмотрение более 200 обращений, и 69 предприятий получили грантовую поддержку на общую сумму 124 млн рублей. В связи с этим и был объявлен старт нового отбора проектов. Он продлится до 30 июля.

Цель отбора — повышение производительности труда, за счет внедрения новейших отечественных решений (ПО) в рамках цифровизации логистики и складской логистики.

Принять участие в отборе могут предприятия реального сектора экономики следующей направленности деятельности:

1. Промышленные предприятия;

2. Производители и поставщики сельхозпродукции;

3. Торговые предприятия;

4. Складские и распределительные центры;

5. Предприятия и ИП, оказывающие услуги перевозки (Собственники транспорта);

6. Предприятия, оказывающие дополнительные услуги в логистике (Страхование, Таможенное и экспедиторское сопровождение, аренда спец. техники и пр.)

Принять участие в отборе могут также предприятия (реального сектора экономики и предприятия с государственным участием в УК) следующей направленности деятельности:

1. Коммунальные службы и ЖКХ (ЖЭКи и управляющие компании, аварийные службы, службы благоустройства, снегоуборочные службы)

2. Медицина и социальные службы (скорая помощь, поликлиники и социальные службы, службы переливания крови, Вакцинаторы и медосмотры)

3. Энергетика и инфраструктура (Газовые и электрические компании, водоканалы, почтовые службы

4. Экология и санитария (ТКО, службы экологии)

Реализация программы позволяет предприятиям сократить дефицит кадров и автоматизировать процессы расчетов и управления, обеспечить прозрачность логистики грузов и складской логистики; обеспечить снижение ручных операций и использование сервисов; внедрить электронный документооборот и объединить базы данных; автоматизировать коммуникацию при работе с контрагентами; оптимизировать операционные процессы внутри логистического отдела; отслеживать статусные модели в процессе перевозки.

Положение «О выделении грантов инициаторам проектов для реализации инвестиционных проектов, связанных с цифровизацией логистики» размещено на сайте.