Общество

Михаил Ведерников может возглавить Совет регионального отделения Российского исторического общества в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял предложение возглавить Совет регионального отделения Российского исторического общества в Псковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Коллегиальное решение было принято на заседании Совета в присутствии председателя Правления РИО, исполнительного директора фонда «История Отечества» Руслана Гагуева. Теперь кандидатуру рассмотрит общее Собрание Российского исторического общества.

«РИО играет особую роль в укреплении российских нравственных ценностей и сохранении исторической памяти. Общество регулярно упоминается в Указах и Поручениях Президента как исполнитель важнейших государственных задач. В Псковской области есть много возможностей для нашей совместной работы, Правительство региона будет оказывать всю необходимую поддержку», - сказал губернатор.

Сегодня на заседании Совета обсудили мероприятия, которые были реализованы при поддержке РИО. Одним из таких крупных проектов стала летняя полевая археологическая школа «Горожане», которая проходит в Новосокольническом округе. За 9 лет в работе школы приняли участие более 360 волонтёров со всей страны, было найдено более 2,7 тысяч предметов.