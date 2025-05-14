Общество

Мошенники рассылают фейки о проверке графика отключений воды

Мошенники рассылают по электронной почте, в мессенджерах и соцсетях фейковые сообщения о проверке графика отключений горячей воды, рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Пользуясь привычкой людей к подобным сообщениям, злоумышленники рассылают по электронной почте письма и сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени управляющих компаний, муниципальных служб или даже порталов госуслуг. В теле письма - фраза вроде "Узнайте, когда отключат горячую воду по вашему адресу" или "Проверьте, когда отключат горячую воду в Вашем доме" и ссылка, ведущая не на официальный ресурс, а на поддельный сайт либо на установку вредоносного ПО», - рассказал Адамс.

Юрист добавил, что переход на фейковые сайты иногда завершает сессию в соцсети, перехватывая доступ к профилю пользователя для рассылки спама, а иногда устанавливает на устройство троян, ворующий логины, пароли и банковские данные. Адамс вдобавок предупредил о случаях, когда вредоносная страница имитирует государственный ресурс и предлагает ввести персональные данные.

Адамс также перечислил признаки, по которым можно вычислить сделанный мошенниками сайт. «Во-первых, сам стиль письма - излишне панический, с орфографическими и пунктуационными ошибками, часто - без обращения по имени. Во-вторых, доменное имя ресурса может выглядеть похоже на известный сайт, но содержать лишние буквы, тире или подозрительные окончания. В-третьих, если при переходе по ссылке браузер предупреждает о возможной угрозе, стоит это воспринимать серьёзно, однако такие предупреждения всплывают не всегда», - пояснил юрист.

Кроме того, он дал рекомендации пользователям в случае перехода по вредоносной ссылке.

«Если пользователь всё-таки открыл ссылку и ввёл свои данные, необходимо как можно быстрее сменить пароли, отключить автозаполнение в браузере и проверить устройство антивирусом. При выявлении списаний с банковских счетов нужно сразу обратиться в банк и подать заявление о несанкционированной операции. Также следует зафиксировать инцидент обращением в полицию - в том числе в электронной форме через сайт МВД или "Госуслуги". Рассылка фишинговых сообщений и установка вредоносного ПО могут квалифицироваться по статьям 159 ("Мошенничество"), 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и 273 ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ") УК РФ. При этом для возбуждения дела, как правило, требуется заявление пострадавшего. Следственные органы могут запрашивать информацию у провайдеров, анализировать серверы, на которые происходила передача данных, и отслеживать IP-адреса злоумышленников», - объяснил Адамс.

Юрист напомнил, что график отключения горячей воды публикуется исключительно на сайтах администраций муниципальных образований, управляющих компаний и теплоснабжающих организаций, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что граждане могут самостоятельно узнать информацию о дате отключения воды на городском портале.