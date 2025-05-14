Общество

Родители из Пскова рассказали, где их дети проведут летние каникулы в этом году

Каждый третий родитель (33%) отметил, что его дети проведут летние каникулы дома. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

29% респондентов отправят школьников в деревню или на дачу, а 13% выбрали для детского отдыха летний оздоровительный лагерь. Отдых на Черноморском побережье планируют 11%, 7% собираются устроить детям путешествия по России, и лишь 2% — за границу.

Среди российских направлений лидерами стали Байкал, Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Дагестан, Мурманск, Омск, Казань, Ставропольский край, Кавказ и Алтай. Из зарубежных вариантов чаще всего упоминались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Грузия и Азербайджан.

Еще 2% родителей отправят детей в школьные лагеря. Каждый десятый выбрал другой формат отдыха: санатории, турпоходы, визиты к родственникам и проч. 8% пока не решили, где их ребенок проведет лето.