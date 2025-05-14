Общество

Более 70 человек планируют трудоустроить в гостиницу «Космос» в Пскове

Более 70 человек планируют трудоустроить в гостиницу «Космос», которую строят в Пскове на улице Кузнецкой.

Новый туристический объект будет находиться по адресу: улица Кузнецкая, 33. Сейчас специалисты ведут монолитные работы по строительству цокольного этажа. Гостиница рассчитана на 120 номеров. «Она станет важным объектом для привлечения туристов и гостей города. После ввода учреждения в эксплуатацию будет создано 76 новых рабочих мест», - сообщили на сайте национальныепроекты.рф.

В строительство гостиницы может потребоваться вложить до 1,5 млрд рублей.