Общество

Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Александр Кабанов

Российский актер Александр Кабанов, известный по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 69 лет, сообщил 18 мая петербургский театр-фестиваль «Балтийский дом».

«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова — невосполнимая утрата. Театр-фестиваль «Балтийский дом» выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении на странице театра «ВКонтакте».

Там отметили, что помимо работы в театре Кабанов преподавал в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ), передавая «первоклассную школу молодому поколению». Студенты считали его одним из самых любимых педагогов.

В театре актер известен по ролям Робинзона в «Бесприданнице» А. Островского, Воланда в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, Старика из «Старика и море» Э. Хемингуэя, Гаева в «Вишневом саду» по А. Чехову и многим другим. В кино начал сниматься в начале 1990-х годов. Зрители наиболее всего запомнили его по сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

После того, в 1981 году Кабанов окончил курс Зиновия Корогодского в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиКе), артист был принят в труппу ТЮЗа имени Брянцева в Санкт-Петербурге. В 1999 году получил приглашен в Театр-фестиваль «Балтийский дом», где вошел в труппу актеров Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина.