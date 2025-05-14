Общество

87% компаний Пскова принимают на работу родственников сотрудников – опрос

87% работодателей из Пскова принимают на работу родственников своих сотрудников. Охотнее рассматривают таких кандидатов в производственных и строительных компаниях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Только в 10% компаний таких кандидатов не рассматривают.

Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 77%, с численностью от 100 до 1000 сотрудников — 90%.

Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (92%) и в строительных компаниях (88%). Несколько реже эта практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей (77%).