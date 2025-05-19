«Постскриптум»: Начало праймериз «Единой России», конец тепла и перемены в правительстве Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 мая. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Переговоры в Стамбуле: до мира не договорились;
- Вместо комитетов и управлений – министерства: полномочия те же, но звучит красиво – перемены в правительстве области;
- Кто на новенького: в Пскове стартовало предварительное голосование «Единой России». Об этом и не только — в политическом блоке с Александром Савенко
- И все-таки сезон завершен: в Пскове 15 мая отключили отопление;
- На старте летнего сезона: какие фестивали и праздники ждут псковичей в ближайшее время?