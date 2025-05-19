Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
«Райский уголочек» в Великих Луках
День В деревне
Профсоюзный Первомай
«Динопарк» Открылся в Пскове
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Места силы Псковской области
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
 
 
 
ещё Общество 19.05.2025 13:310 Тала Нещадимова: Лето в Псковской области будет умеренно тёплым 19.05.2025 22:000 Психолог раскритиковал популярность ретритов в лесу 19.05.2025 21:500 Псковская делегация примет участие в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы» 19.05.2025 21:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 мая 19.05.2025 21:350 Псковский курсант стала победителем Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» 19.05.2025 20:410 Познавательную лекцию провели полицейские для школьников в псковской деревне Родина
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:367 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 16.05.2025 11:102 Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко 14.05.2025 12:352 Молодой человек упал с моста имени 50-летия Октября в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Психолог раскритиковал популярность ретритов в лесу

19.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин прокомментировал популярность ретритов, которые становятся модным форматом психологической практики накануне летнего сезона. Эксперт утверждает, что подобные мероприятия помогают снять стресс и отдохнуть, но не решают глубинных личностных проблем.

Он отметил, что сегодня в моде и достаточно востребованы, тем более в преддверии лета, ретриты. Так, многие психологические тренеры и коучи даже набирают группы, а затем уезжают на Алтай, Байкал и в иные локации по всей России, чтобы устроить ретрит.

«Группы бывают разные по численности — от семи и 50 человек. Люди практикуют медитацию, работают с эмоциями, проводят ориентированные упражнения. Но смысл в чем? Человек попадает в другую среду, он психологически отвлекается от тех проблем, которые существуют у него в реальной жизни. Он отдыхает от них, тем самым наполняясь положительными эмоциями, тем более за счет групповых упражнений», — объяснил психолог.

По словам Сергея Лунюшина, во время ретритов люди заражаются положительной эмоциональной энергией. Кроме того, многие люди приезжают с ретритов вдохновленные, отдохнувшие и радостные, пишет RuNews24.ru.

«Это все, конечно, хорошо. Но здесь есть другая сторона медали. Такой способ отдыха позиционируется как психотерапия. Однако психотерапия — это все-таки изменения поведения человека. Ретрит — это как таблетка, которая на время снимает напряжение, которое накопилось в реальной жизни. Но человек не меняется, не меняется и его поведение в реальной жизни, его привычки. И это напряжение, которое он сбросил, начинает потихоньку накапливаться вновь», — подчеркнул специалист. 

При этом эксперт акцентировал, что при помощи ретритов человек не пытается поменять себя, свои привычки или убеждения, чтобы стало жить лучше и спокойнее.

«Он для себя придумывает отговорку: «Но я же работаю над собой». И живет этим утешением», — отметил психотерапевт.

Сергей Лунюшин добавил, что в итоге получается зависимость от ретритов. Это происходит по простой причине: человек отдохнул, получил яркие эмоции, но по возвращению домой он вновь накапливает негатив и тревогу. И ему опять необходимо ехать на ретрит, чтобы получить положительные эмоции.

«Эмоциональная зависимость у многих прослеживается. Но это серьезно, потому что любая зависимость требует определенных финансовых вложений. Люди, по сути, живут и работают только для того, чтобы поехать на ретрит. Из-за этого страдает качество реальной жизни», — убежден специалист.

По словам психолога, те, кто часто ездит на ретриты, по большому счету, таким образом уходят от реальной жизни в среду умиротворения и отдыха от рутины.

«Как временное снятие внутреннего напряжения — да, это очень хорошая штука. Но необходимо не забывать, что для того, чтобы качественно изменить свою жизнь, этого недостаточно. Нужно прорабатывать свои привычки, убеждения, которые мешают жить. Иными словами, стараться изменить себя. Это будет намного сложнее, чем поехать на ретрит, но это путь к внутренней гармонии на всю жизнь», — резюмировал психолог Сергей Лунюшин.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
В опросе приняло участие 32 человека
19.05.2025, 23:000 Женщина на «Ниве» сбила электросамокатчика из службы доставки в Пскове 19.05.2025, 22:000 Психолог раскритиковал популярность ретритов в лесу 19.05.2025, 21:500 Псковская делегация примет участие в финале Всероссийского чемпионата «Профессионалы» 19.05.2025, 21:500 В Пскове впервые прошли соревнования по демонстрации техники рукопашного боя
19.05.2025, 21:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 мая 19.05.2025, 21:400 Мемориальную доску художнику Николаю Рериху открыли в Печорах 19.05.2025, 21:350 Псковский курсант стала победителем Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» 19.05.2025, 21:200 Молебен в честь окончания учебного года проведут в Великих Луках
19.05.2025, 21:000 Выставка «Денга Псковская». ФОТОРЕПОРТАЖ 19.05.2025, 20:410 Познавательную лекцию провели полицейские для школьников в псковской деревне Родина 19.05.2025, 20:200 Сотрудник псковского музея: Монета в раннее средневековье не выполняла привычную нам функцию денег 19.05.2025, 20:020 Викторина для школьников о Великой Отечественной войне прошла в Опочке
19.05.2025, 19:410 Псков выбыл из борьбы за звание «Самый умный город» 19.05.2025, 19:250 На пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя завели уголовное дело 19.05.2025, 19:200 Сборная по шахматам из Псковского района стала лучшей на первенстве области 19.05.2025, 19:000 В Пскове открылся фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече»
19.05.2025, 18:380 Ребенок на самокате сбит на улице Труда в Пскове 19.05.2025, 18:370 Концерт «Учитель – ученик» пройдет в Пскове 20 мая 19.05.2025, 18:190 Рейтингомер: упраздненное управление, кадровые потери и пацан без фарта 19.05.2025, 18:120 Выставка «Денга Псковская» открылась в Поганкиных палатах
19.05.2025, 18:070 Юнармейский концерт для ветеранов прошёл в Пскове 19.05.2025, 18:040 Седьмой выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Константину Рокоссовскому 19.05.2025, 18:010 Большинство респондентов ПЛН после повышения цен на проезд в автобусах будет чаще ходить пешком 19.05.2025, 17:570 До +18 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 мая
19.05.2025, 17:540 «Постскриптум»: Начало праймериз «Единой России», конец тепла и перемены в правительстве Псковской области. ВИДЕО 19.05.2025, 17:530 Стартовал первый патриотический тур в рамках проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле» 19.05.2025, 17:450 Фасад Центра культуры отремонтируют на острове имени Залита в Псковском районе 19.05.2025, 17:430 Историю Пскова через призму топонимики расскажут молодёжи на прогулке
19.05.2025, 17:410 Семейный кинопоказ мультфильмов «Простоквашино» пройдет в Пскове  19.05.2025, 17:380 «Ночь музеев» в Пскове и филиалах посетили порядка 1000 человек 19.05.2025, 17:360 Эксперты-криминалисты провели урок для псковских школьников 19.05.2025, 17:310 Детский фонд провёл день поддержки для выпускников псковских школ
19.05.2025, 17:270 «Гордозор»: Зеленоглазое такси — собрано ли в России ты? ВИДЕО 19.05.2025, 17:080 В несколько регионов Северо-Запада придет теплая погода 19.05.2025, 16:550 РКН не планирует блокировку «Гарри Поттера» и «Игры престолов» 19.05.2025, 16:540 Акция «Судебные приставы – детям!» стартует в Псковской области
19.05.2025, 16:500 В России 90% всех видов преступлений выявляются полицейскими — МВД 19.05.2025, 16:480 Николай Кривошей назначен на должность начальника отдела МВД по Островскому району 19.05.2025, 16:450 Грозы ожидаются на территории Псковской области в ближайшие два часа 19.05.2025, 16:440 Пскович стал бронзовым призёром соревнований по рукопашному бою во Владимире
19.05.2025, 16:400 Казачий хор и выставка к 100-летию Петра Оссовского радовали гостей «Ночи музеев» в Изборске 19.05.2025, 16:320 Классная семья 19.05.2025, 16:300 Михаила Иванова избрали членом Высшего совета «Партии пенсионеров» 19.05.2025, 16:280 Три депутата областного Собрания примут псковичей на этой неделе
19.05.2025, 16:230 Определены победители детского конкурса «Безопасное колесо» в Пскове 19.05.2025, 16:180 Пять травмированных птиц поступили в гдовский «Дом белого аиста» 19.05.2025, 16:110 Кубок Псковской области по фиджитал-спорту прошел в Великих Луках 19.05.2025, 15:590 «Беседка»: Лето, отдых, каникулы, безопасность на дорогах. ВИДЕО
19.05.2025, 15:570 Проголосовать за игру «Выходные с Пушкиным» на всероссийском конкурсе могут псковичи 19.05.2025, 15:510 Заморозков в Псковской области не ожидается – Тала Нещадимова 19.05.2025, 15:490 В Великих Луках прошёл мастер-класс международного проекта «Её мир, её правила» 19.05.2025, 15:480 Псковский музей-заповедник сохранил 61 тысячу единиц нумизматической коллекции 
19.05.2025, 15:430 Гражданина Казахстана наказали за контрабанду стратегически важных товаров в Псковской области 19.05.2025, 15:340 Псковичей приглашают принять участие в археологической экспедиции 19.05.2025, 15:270 Чемпионом второго дивизиона региона стала хоккейная команда «Псков» 19.05.2025, 15:240 Участок трассы Великие Луки - Новосокольники перекроют для соревнований по велоспорту
19.05.2025, 15:220 Матери пострадавшего в ДТП в Пскове ребенка выплатили 40 тысяч рублей 19.05.2025, 15:190 Частые выходы лосей в Псков объяснили появлением нового потомства 19.05.2025, 15:090 Ольга Тимофеева и Наталья Мельникова посетили Музей шахмат в Москве 19.05.2025, 15:061 В Госдуме допустили новые изменения в Конституции
19.05.2025, 15:060 В «молниеносные шахматы» в Пскове сыграли 72 спортсмена 19.05.2025, 14:580 Бешенство не грозит? — псковские ветеринары рассказали, есть ли дефицит вакцин 19.05.2025, 14:560 В Совфеде предложили использовать в каршеринге отечественные авто 19.05.2025, 14:440 Названы сроки отключения горячей воды в псковском микрорайоне Овсище
19.05.2025, 14:400 Мошенники получили от жителей Псковской области около 9 млн рублей 19.05.2025, 14:300 Агрокласс открыли в Башовской школе Локнянского округа 19.05.2025, 14:210 Лося заметили на улице Советской Армии в Пскове 19.05.2025, 14:210 ХК «Торнадо» стала чемпионом Псковской области среди команд первого дивизиона
19.05.2025, 14:190 ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег 19.05.2025, 14:180 Митинг против реорганизации Дедовичской районной больницы состоится 24 мая 19.05.2025, 14:040 Т1 расширяет региональное присутствие в Екатеринбурге 19.05.2025, 14:030 Умеренные дожди прогнозируют в Псковской области в ближайшие две недели
19.05.2025, 13:540 На маршруты в Великих Луках вышел «Родительский патруль» 19.05.2025, 13:490 В России признали нежелательной Amnesty International* 19.05.2025, 13:460 Правила перевозки детей в автомобилях и на мототранспорте напомнили псковичам 19.05.2025, 13:440 Выразить благодарность малому и среднему бизнесу предлагают псковичам в соцсетях 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru