Общество

Психолог раскритиковал популярность ретритов в лесу

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин прокомментировал популярность ретритов, которые становятся модным форматом психологической практики накануне летнего сезона. Эксперт утверждает, что подобные мероприятия помогают снять стресс и отдохнуть, но не решают глубинных личностных проблем.

Он отметил, что сегодня в моде и достаточно востребованы, тем более в преддверии лета, ретриты. Так, многие психологические тренеры и коучи даже набирают группы, а затем уезжают на Алтай, Байкал и в иные локации по всей России, чтобы устроить ретрит.

«Группы бывают разные по численности — от семи и 50 человек. Люди практикуют медитацию, работают с эмоциями, проводят ориентированные упражнения. Но смысл в чем? Человек попадает в другую среду, он психологически отвлекается от тех проблем, которые существуют у него в реальной жизни. Он отдыхает от них, тем самым наполняясь положительными эмоциями, тем более за счет групповых упражнений», — объяснил психолог.

По словам Сергея Лунюшина, во время ретритов люди заражаются положительной эмоциональной энергией. Кроме того, многие люди приезжают с ретритов вдохновленные, отдохнувшие и радостные, пишет RuNews24.ru.

«Это все, конечно, хорошо. Но здесь есть другая сторона медали. Такой способ отдыха позиционируется как психотерапия. Однако психотерапия — это все-таки изменения поведения человека. Ретрит — это как таблетка, которая на время снимает напряжение, которое накопилось в реальной жизни. Но человек не меняется, не меняется и его поведение в реальной жизни, его привычки. И это напряжение, которое он сбросил, начинает потихоньку накапливаться вновь», — подчеркнул специалист.

При этом эксперт акцентировал, что при помощи ретритов человек не пытается поменять себя, свои привычки или убеждения, чтобы стало жить лучше и спокойнее.

«Он для себя придумывает отговорку: «Но я же работаю над собой». И живет этим утешением», — отметил психотерапевт.

Сергей Лунюшин добавил, что в итоге получается зависимость от ретритов. Это происходит по простой причине: человек отдохнул, получил яркие эмоции, но по возвращению домой он вновь накапливает негатив и тревогу. И ему опять необходимо ехать на ретрит, чтобы получить положительные эмоции.

«Эмоциональная зависимость у многих прослеживается. Но это серьезно, потому что любая зависимость требует определенных финансовых вложений. Люди, по сути, живут и работают только для того, чтобы поехать на ретрит. Из-за этого страдает качество реальной жизни», — убежден специалист.

По словам психолога, те, кто часто ездит на ретриты, по большому счету, таким образом уходят от реальной жизни в среду умиротворения и отдыха от рутины.

«Как временное снятие внутреннего напряжения — да, это очень хорошая штука. Но необходимо не забывать, что для того, чтобы качественно изменить свою жизнь, этого недостаточно. Нужно прорабатывать свои привычки, убеждения, которые мешают жить. Иными словами, стараться изменить себя. Это будет намного сложнее, чем поехать на ретрит, но это путь к внутренней гармонии на всю жизнь», — резюмировал психолог Сергей Лунюшин.