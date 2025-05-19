Общество

В несколько регионов Северо-Запада придет теплая погода

Настоящее летнее тепло ожидают во многих регионах Северо-Западного федерального округа лишь в конце мая, но уже на этой неделе очень теплые дни прогнозируются в Петербурге, Калининграде, Пскове, Вологде и Великом Новгороде. На крайнем севере округа, в Воркутинском районе Республики Коми и в Ненецком автономном округе еще возможны снега и метели, сообщили в метеослужбах регионов.

В Петербурге рабочая неделя началась с теплой погоды: в понедельник в городе до плюс 16-18 градусов. «Осадков нет практически всю первую половину недели, если только завтра вечером небольшой дождик капнет. А ветер поменяет направление на западное, и во вторник опять очень тепло, до плюс 18-20 градусов», - рассказал главный синоптик города Александр Колесов в Telegram-канале. Похолодание до плюс 13-15 градусов намечается к середине недели, но оно будет непродолжительным. «Уже с четверга западные, затем южные циклоны начинают свое влияние. Дождей станет больше, но зато снова очень тепло, предварительно в Санкт-Петербурге опять к плюс 20 градусам», - отметил синоптик.

Карелия окажется под влиянием североатлантического циклона, на юге региона небольшие дожди, на севере возможен мокрый снег, прогнозирует Карельский гидрометцентр. Температурный фон в это время будет ниже нормы на 2-4 градуса. Среднесуточная температура по южным районам составит плюс 10...плюс 5 градусов днем, по северным ожидается плюс 5...плюс 10. Ночью будет плюс 1...плюс 6, а на севере - до минус 1. К концу недели погода наладится - придут теплые дни без осадков.

Улучшения погоды лишь в конце этой недели ожидают и в Республике Коми, где среднесуточная температура тоже ниже нормы на 2-4 градуса: днем 10-15 градусов тепла на юге, на севере - от нуля до плюс 9, сообщила начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. «Холодная погода сохраняется, крайний юг и крайний север республики находятся под влиянием циклона, там дожди и снег соответственно. Остальная территория республики под арктическим циклоном, но ночам - минус, а днем уже довольно хороший прогрев, но тепло, летние температуры, ждем лишь в конце мая», - сообщила представитель метеослужбы.

В Архангельской области на неделе ожидается прохладная погода с осадками, преимущественно в виде дождя, на северо-востоке с мокрым снегом. По данным Севгидромета, температура в ночные часы составит 2-7 градусов тепла, в северной половине области - от минус 3 до плюс 2, днем - 7-12 градусов выше нуля. 20 мая в западной половине области воздух прогреется до плюс 18. В Ненецком автономном округе в начале недели ожидается небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер порывами до 15-20 м/с. Температура ночью составит минус 1-6 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2.

В Мурманской области на этой неделе облачно, периодически осадки, сильный порывистый ветер и 4-9 градусов тепла. На территории Кольского Заполярья продолжается активное развитие весеннего половодья. На реках центральных и восточных районов отмечаются ледоходы. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 18-59 см, на реках Поной, Варзуга, Умба - на 155-180 см.

Вологодская область находится под влиянием малоподвижного холодного атмосферного фронта, который вытеснит тепло, температура не выше плюс 10, плюс 15 градусов, прогнозирует Вологодский ЦГМС. В среду днем территорию пересечет холодный атмосферный фронт, ожидаются дожди и грозы. В четверг и пятницу воздух прогреется до плюс 18, плюс 20. В выходные дни усилится антициклон, столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 24 градусов.

«Обширная циклоническая депрессия, захватившая всю европейскую часть России, удерживала у нас не по сезону прохладную погоду с частыми дождями и ночными заморозками. На данный момент из хорошего - заморозки отступили, из плохого - дожди мимо не пройдут. В понедельник большую часть времени небо будет скрыто облаками ожидаются кратковременные дожди, но кое-где к вечеру возможны прояснения. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха сегодня ночью плюс 8...плюс 13 градусов, завтра днем плюс 14...плюс 19 градусов», - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области 19 мая облачно, небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 18 градусов. По прогнозу Псковского ЦГМС, ночные заморозки не ожидаются, в середине недели в регионе будет ясная солнечная погода, днем возможно потепление до плюс 20 градусов, пишет ТАСС.

Жителей Калининградской области на начавшейся недели порадуют по-настоящему теплые майские дни, сообщили в Гидрометцентре по региону. «Но, к сожалению, таких дней будет лишь два - вторник и среда, когда температура воздуха по региону будет 14-19 и 16-21 градус тепла соответственно», - сказала дежурный синоптик Гидрометцентра, уточнив, что в понедельник еще останутся плюс 9-14 градусов прошлой семидневки. Уже во второй половине недели температура воздуха начнет понижаться: ночью в четверг она составит 6-11 градусов тепла, в последующие дни - 3-8 градусов. Дневной максимум прогнозируется в плюсовых 12-17 градусах, а в пятницу и субботу - 9-14 градусов. Будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер южного, юго-западного направлений.