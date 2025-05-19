Общество

Псковский курсант стала победителем Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива»

Курсант Псковского филиала Университета ФСИН России стала победителем XX Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива», сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

882 соискателя из 65 субъектов Российской Федерации стали участниками XX Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», 289 из них прошли в финал, включая курсанта Псковского филиала Университета ФСИН России Валерию Луганцеву.

В Москве в Конгресс-центре ГК «Космос» состоялось награждение победителей и призеров конкурса, организатором которого выступила Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Псковский курсант одержала победу на конкурсе с научной работой «Проблемы формирования законопослушного поведения граждан в условиях развития информационных технологий».

Валерия Луганцева награждена дипломом первой степени, а ее научный руководитель – начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Псковского филиала Университета ФСИН России Ольга Мельникова награждена дипломом и знаком отличия «За успехи в научно-исследовательской работе студентов».

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев удостоен диплома за успехи, достигнутые представителями организации.

Отметим, что в столице Ольга Мельникова приняла активное участие во Всероссийском педагогическом форуме – научно-методическом семинаре «Законотворческая инициатива – школа государственного управления».