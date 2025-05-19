Общество

«Кедры Великой Победы» высадили журналисты на Рижском проспекте в Пскове

Деревья в память о погибших военкорах Великой Отечественной войны и современности в рамках всенародного патриотического проекта «Кедры Великой Победы» высадили журналисты на Рижском проспекте в Пскове 20 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти Псковской области, Псковского областного Собрания, сотрудники управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской области, других ведомств и представители региональных средств массовой информации. В частности, в акции участвовали врио начальника управления информационной политики правительства Псковской области Татьяна Никитина, пресс-секретарь областного Собрания депутатов Анна Боброва, Заслуженные работники СМИ Псковской области - директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко, главный редактор газеты «Курьер» Олег Константинов и другие. От лица Псковской Ленты Новостей к посадке деревьев присоединились Заслуженный работник СМИ Псковской области, главный редактор ПЛН Александр Савенко и руководитель ПЛН-ТВ Артем Татаренко.

Собравшиеся журналисты почтили память военкоров, возложили цветы в парке Журналистов к мемориальной композиции в память о погибших во время исполнения служебного долга коллегах и высадили саженцы кедров.

Ранее, 5 мая 2024 года, в Москве был заложен памятный камень и высажена Аллея из 33 кедров в память о погибших военкорах. Высадка прошла на территории парка имени Артёма Боровика вблизи Мемориального храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьине, возводимого в память о погибших военных корреспондентах.

В год 80-летия Великой Победы и в период особо ожесточенных боев в ходе специальной военной операции проект получил продолжение. По инициативе Союза журналистов России и при поддержке оргкомитета всенародного патриотического проекта «Кедры Великой Победы», сенаторского клуба Совета Федерации и фонда «Добрые люди» в рамках международной патриотической акции «Сад Памяти» 18 мая в Москве, в парке имени Артема Боровика, состоялся торжественный митинг и высадка деревьев в продолжение создания «Аллеи Доблести и Славы журналистов», погибших при исполнении профессионального долга, но уже в формате всероссийской масштабной акции.

Накануне мероприятия на площадке информационного агентства ТАСС прошло анонсирование акции с презентацией книги «Военкоры Победы». Позднее, 17 мая, в рамках торжественного митинга состоялось награждение действующих военных блогеров.