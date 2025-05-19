Общество

В РФ задержали обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков

Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ и Следственного комитета задержали семь человек, которые подозреваются в обеспечении деятельности одного из маркетплейсов в теневом сегменте интернета (даркнете), через который распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из оперативных подразделений МВД России и ФСБ России, сотрудники территориальных подразделений полиции и следователи следственного департамента МВД России пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги», - написала она в своем Telegram-канале.