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Общество

В РФ задержали обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков

20.05.2025 11:50|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ и Следственного комитета задержали семь человек, которые подозреваются в обеспечении деятельности одного из маркетплейсов в теневом сегменте интернета (даркнете), через который распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из оперативных подразделений МВД России и ФСБ России, сотрудники территориальных подразделений полиции и следователи следственного департамента МВД России пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги», - написала она в своем Telegram-канале

Источник: Псковская Лента Новостей
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