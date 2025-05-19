Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Второй «Фестиваль детства» в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

1 июня в Пскове пройдет II «Фестиваль детства». В течение нескольких часов на его площадке пройдут детская гаражная распродажа, множество игр и мастер-классов, а также лекции и DJ-сет от партнеров мероприятия.

Где пройдет фестиваль? Как зародилась идея его проведения? Почему главным его символом станет арбузный ломтик? Что можно будет приобрести на гаражной распродаже и о чем узнать на библиотечных площадках? Подробнее о программе «Фестиваля детства» расскажут руководитель регионального отделения «Инсайт люди» Антон Манихин и председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов.

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.