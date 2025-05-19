Общество

Почти 20 % псковичей назвали море лучшим местом для отдыха этим летом - опрос

Чаще всего псковичи считают идеальным отдых на любом море — так ответили 19% респондентов. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

На втором месте по частоте упоминаний сейчас рекомендация отдыхать дома, в родных стенах (16%), а на третьем — поездка на дачу или в деревню (13%).

По 9% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России. Заграничные направления менее востребованы: 6% назвали любую страну за рубежом, 5% — Азию, 2% — Турцию, по 1% — Египет и Абхазию. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край (по 4% голосов), а также Байкал (2%). Алтай и Дагестан набрали по 1% голосов.

Некоторые респонденты предложили нестандартные варианты: путешествие в горы (2%), отдых вдали от людей (1%). В числе прочих направлений упоминались Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал, Калининград.

6% советуют сэкономить дни отпуска и отказаться от отдыха этим летом.

Женщины чаще мужчин называли лучшим вариантом отдых на любом море (22% против 16% соответственно). Мужчины, в свою очередь, чаще советовали остаться дома (17% против 14% среди женщин) или поехать в путешествие по России (10% против 8%).

Работающие горожане чаще мечтают о поездках в горы (3% против 1% среди безработных). А вот те, у кого нет работы, чаще советуют вообще не брать отпуск этим летом (10% против 2% среди трудоустроенных).