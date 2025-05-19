Общество

Почти 250 миллионов рублей составляет бюджет ТОСов Псковской области

В этом году бюджет территориальных общественных самоуправлений составляет почти четверть миллиарда рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 мая на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню территориального общественного самоуправления, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из областного бюджета на реализацию проектов выделено почти 170 миллионов рублей. Победили 513 заявок из 723, это означает, что каждые два из трех проектов получат финансирование, как мы с Александром Алексеевичем (Котовым, председателем Псковского областного Собрания - ред.) обещали. Почти 70% успешных заявок», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что сверх этого уже направлено почти 40 миллионов рублей на инициативные проекты.

«В этом году в совокупности бюджет ТОСов составляет почти четверть миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая отражает вашу активность и значимость нашей общей совместной работы», — добавил глава региона.

Он поблагодарил активистов за их вклад в развитие ТОС, уверив, что движение будет продолжать расти и охватывать все больше людей и территорий. В завершение Михаил Ведерников поздравил присутствующих с профессиональным праздником и пожелал успешной реализации всех начинаний