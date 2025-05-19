Общество

Абитуриентам в Псковской области напомнили о дополнительных баллах к ЕГЭ за волонтерство

Абитуриенты Псковской области могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

В 2025 году от 1 до 10 баллов за волонтёрство к ЕГЭ при поступлении добавляют в 599 вузах по всей России. Сколько именно и на каких условиях можно получить баллы зависит от конкретного учреждения.

Так, при поступлении в Псковский государственный университет за волонтерство можно получить 2 дополнительных балла, в Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию - 5 баллов, в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта - 2 балла, в Филиал Псковского государственного университета в городе Великие Луки - до 9 баллов.

12 вузов России, в которых добровольцы могут получить максимальные 10 дополнительных баллов при поступлении:

Ставропольский филиал Московского педагогического государственного университета (в волонтёрской книжке должно быть не менее волонтёрских 300 часов)

Южно-Российский государственный политехнический университет им. М. И. Платова (не менее 150 волонтёрских часов)

Троицкий филиал Челябинского государственного университета (не менее 150 волонтёрских часов)

Донской государственный аграрный университет (не менее 150 волонтёрских часов)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет (не менее 64 волонтёрских часов)

Российский государственный гидрометеорологический университет (не менее 50 часов минимум на десяти мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями)

Ивановский государственный химико-технологический университет (не менее 20 волонтёрских часов)

Волгоградский государственный аграрный университет (не менее 20 волонтёрских часов)

Международный инновационный университет в Сочи (не менее 20 волонтёрских часов)

Мурманский арктический университет (не менее 20 волонтёрских часов)

Московский инновационный университет (не менее 20 волонтёрских часов)

Южно-Уральский технологический университет (не менее 20 волонтёрских часов).

«Обратите внимание: вузы принимают только тот волонтёрский опыт, который вы получили не меньше, чем за три месяца до даты подачи документов и не позднее, чем за три года до этого момента. Учтите, что большинство учреждений принимают только верифицированные волонтёрские часы», - заметили в АНО.

Полный список вузов и больше информации о дополнительных баллах можно найти на странице Добро.pф для абитуриентов.