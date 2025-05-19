Абитуриентам в Псковской области напомнили о дополнительных баллах к ЕГЭ за волонтерство

Абитуриенты Псковской области могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».
В 2025 году от 1 до 10 баллов за волонтёрство к ЕГЭ при поступлении добавляют в 599 вузах по всей России. Сколько именно и на каких условиях можно получить баллы зависит от конкретного учреждения.
Так, при поступлении в Псковский государственный университет за волонтерство можно получить 2 дополнительных балла, в Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию - 5 баллов, в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта - 2 балла, в Филиал Псковского государственного университета в городе Великие Луки - до 9 баллов.
12 вузов России, в которых добровольцы могут получить максимальные 10 дополнительных баллов при поступлении:
«Обратите внимание: вузы принимают только тот волонтёрский опыт, который вы получили не меньше, чем за три месяца до даты подачи документов и не позднее, чем за три года до этого момента. Учтите, что большинство учреждений принимают только верифицированные волонтёрские часы», - заметили в АНО.
Полный список вузов и больше информации о дополнительных баллах можно найти на странице Добро.pф для абитуриентов.