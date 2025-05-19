Общество

Встречу «От шалости к правонарушению» организовали в школе №3 псковские полицейские

«От шалости к правонарушению» - встречу на эту тему организовали полицейские и общественники для пятиклассников средней общеобразовательной школы №3 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Фотография: пресс-служба УМВД по Псковской области

Мероприятие прошло в помещении библиотеки микрорайона Овсище. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Регина Жихарева напомнила ребятам правила поведения на улице и в общественных местах. Она разъяснила правовые последствия правонарушений, наиболее часто совершаемых подростками, и обсудила с учащимися примеры возможных противоправных проявлений.

«Диалог Регины Жихаревой с аудиторией получился очень живым и плодотворным. Школьники задавали много уточняющих вопросов и обсуждали с представителем полиции те или иные возможные ситуации», - добавили в УМВД.