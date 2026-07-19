 
Общество

В Роспотребнадзоре Псковской области рассказали о правилах безопасности на фестивалях

0

Летом Псков наполнен фестивалями и праздниками. Самый главный из них – День города – отмечаем уже на наступающей неделе. В связи с этим Роспотребнадзор Псковской области напомнил псковичам правила безопасности на массовых мероприятиях.

  1. В жаркую погоду организму требуется больше жидкости. Берите с собой воду и пейте регулярно, не дожидаясь чувства жажды. 
  2. Защищайтесь от солнца. Головной убор, солнцезащитный крем и возможность периодически находиться в тени помогут избежать перегрева и солнечных ожогов. 
  3. Следите за питанием. Покупайте еду и напитки только в официальных точках продажи и обращайте внимание на условия хранения продукции. 
  4. Держите телефон заряженным. Полезно иметь при себе пауэрбанк и заранее договориться с близкими о месте встречи на случай потери связи. 
  5. Не игнорируйте плохое самочувствие. Головокружение, слабость или тошнота могут быть признаками перегрева. В таком случае лучше отдохнуть в прохладном месте и при необходимости обратиться за помощью.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026