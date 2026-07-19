В Роспотребнадзоре Псковской области рассказали о правилах безопасности на фестивалях

Летом Псков наполнен фестивалями и праздниками. Самый главный из них – День города – отмечаем уже на наступающей неделе. В связи с этим Роспотребнадзор Псковской области напомнил псковичам правила безопасности на массовых мероприятиях.
- В жаркую погоду организму требуется больше жидкости. Берите с собой воду и пейте регулярно, не дожидаясь чувства жажды.
- Защищайтесь от солнца. Головной убор, солнцезащитный крем и возможность периодически находиться в тени помогут избежать перегрева и солнечных ожогов.
- Следите за питанием. Покупайте еду и напитки только в официальных точках продажи и обращайте внимание на условия хранения продукции.
- Держите телефон заряженным. Полезно иметь при себе пауэрбанк и заранее договориться с близкими о месте встречи на случай потери связи.
- Не игнорируйте плохое самочувствие. Головокружение, слабость или тошнота могут быть признаками перегрева. В таком случае лучше отдохнуть в прохладном месте и при необходимости обратиться за помощью.