В Роспотребнадзоре Псковской области рассказали о правилах безопасности на фестивалях

Летом Псков наполнен фестивалями и праздниками. Самый главный из них – День города – отмечаем уже на наступающей неделе. В связи с этим Роспотребнадзор Псковской области напомнил псковичам правила безопасности на массовых мероприятиях.

В жаркую погоду организму требуется больше жидкости. Берите с собой воду и пейте регулярно, не дожидаясь чувства жажды. Защищайтесь от солнца. Головной убор, солнцезащитный крем и возможность периодически находиться в тени помогут избежать перегрева и солнечных ожогов. Следите за питанием. Покупайте еду и напитки только в официальных точках продажи и обращайте внимание на условия хранения продукции. Держите телефон заряженным. Полезно иметь при себе пауэрбанк и заранее договориться с близкими о месте встречи на случай потери связи. Не игнорируйте плохое самочувствие. Головокружение, слабость или тошнота могут быть признаками перегрева. В таком случае лучше отдохнуть в прохладном месте и при необходимости обратиться за помощью.