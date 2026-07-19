Появилась новая схема мошенничества со студентами, рассказали в Госдуме

Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и под видом оформления учебных документов выманивать у студентов коды из SMS, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«Появилась новая схема мошенничества, направленная на российских студентов: злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги"», - сказал Немкин.

Мошенники сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС, но на самом деле этот код используется для подтверждения входа или изменения данных в личном кабинете пользователя.

«Особенность этой схемы заключается в том, что аферисты используют максимально реалистичный повод, связанный с учебным процессом. Для студентов вопросы сессии, ведомостей и взаимодействия с деканатом являются привычными, поэтому просьба может не вызвать сразу подозрений. Мошенники рассчитывают именно на доверие к представителям образовательной организации и на желание быстро решить формальный вопрос», - добавил депутат.

Он напомнил, что сотрудники вузов не имеют права запрашивать коды из СМС, пароли или иные данные для доступа к личным аккаунтам, а электронная подпись и подтверждение личности не должны оформляться путем передачи секретных кодов третьим лицам по телефону. При любых сомнениях необходимо самостоятельно связаться с деканатом через официальные контакты и уточнить информацию.

«Мы видим, что злоумышленники все чаще адаптируют свои схемы под конкретные социальные группы - студентов, пенсионеров, работников организаций. Они используют актуальные жизненные ситуации, чтобы сделать обращение максимально убедительным. Поэтому сегодня особенно важно формировать у граждан устойчивую привычку: никакие коды из сообщений, данные для входа и подтверждения личности нельзя сообщать посторонним», - уточнил парламентарий.

Немкин отметил, что борьба с цифровым мошенничеством требует системного подхода, и необходимо продолжать работу по повышению цифровой грамотности граждан, особенно среди молодежи, развивать механизмы защиты аккаунтов на государственных сервисах и повышать информированность людей о новых способах обмана, пишут РИА Новости.