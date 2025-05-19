Общество

«PRO-ПРАВО»: Как делятся долги при разводе супругов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PRO-ПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 мая.

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова расскажет, как делятся долги при разводе супругов.

Напомним, «PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.