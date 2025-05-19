Общество

Татьяна Москалькова отметила участие псковского омбудсмена в совершенствовании законодательства

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым, сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен.

Фото предоставил Дмитрий Шахов

В ходе беседы Дмитрий Шахов подробно проинформировал об итогах своей деятельности и поблагодарил федерального омбудсмена за помощь и личную поддержку в защите и восстановлении прав жителей Псковской области, особенно по поиску военнослужащих, пропавших без вести, и возвращении на Родину тех из них, кто попал в плен.

Особое внимание на встрече уделили соблюдению прав военнослужащих — участников специальной военной операции и членов их семей, в том числе реализации мер социальной защиты в отношении семей участников специальной военной операции, включая трудовые права.

Дополнительными вопросами обсуждения стали темы: соблюдения права на историческую память — увековечивания памяти об участниках и событиях Великой Отечественной войны, обеспечения прав вынужденных переселенцев, которыми стали российские соотечественники, проживающие в странах Прибалтики и Европы.

По итогам встречи уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила, что за годы совместной работы между федеральным и псковским уполномоченным по правам человека сложилось конструктивное и эффективное взаимодействие и сотрудничество по защите и восстановлению прав граждан, а также отметила активное участие уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова в работе по совершенствованию федерального законодательства.