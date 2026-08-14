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В детских садах Пскова устанавливают новые теневые навесы

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В детских садах Пскова устанавливают новые теневые навесы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

Перед новым учебным годом дошкольные учреждения основательно готовятся к встрече с ребятами: проводят косметические ремонты, обновляют материально‑техническую базу и устанавливают малые архитектурные формы.  

В этом году новые комфортные и уютные навесы появятся в следующих детских садах:

  • сад №10 «Незабудка»;
  • сад №20;
  • сад №21;
  • сад №31 «Росинка»;
  • сад №32 «Чебурашка»;
  • сад №33 «Огонёк»;
  • сад №34 «Радуга»;
  • сад №35 «Ромашка»;
  • сад №37 «Кораблик»;
  • сад №38 «Умка»;
  • сад №39 «Малышок»;
  • сад №40 «Ручеёк»;
  • «Центр развития ребенка – детский сад №41»;
  • сад №42 «Журавлик».
 
«Работа по обновлению малых архитектурных форм в дошкольных учреждениях ведется ежегодно! Мы стремимся создавать для наших детей максимально комфортные и безопасные условия», - отметили в администрации Пскова.
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