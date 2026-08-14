В детских садах Пскова устанавливают новые теневые навесы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фото здесь и далее: администрация Пскова
Перед новым учебным годом дошкольные учреждения основательно готовятся к встрече с ребятами: проводят косметические ремонты, обновляют материально‑техническую базу и устанавливают малые архитектурные формы.
В этом году новые комфортные и уютные навесы появятся в следующих детских садах:
- сад №10 «Незабудка»;
- сад №20;
- сад №21;
- сад №31 «Росинка»;
- сад №32 «Чебурашка»;
- сад №33 «Огонёк»;
- сад №34 «Радуга»;
- сад №35 «Ромашка»;
- сад №37 «Кораблик»;
- сад №38 «Умка»;
- сад №39 «Малышок»;
- сад №40 «Ручеёк»;
- «Центр развития ребенка – детский сад №41»;
- сад №42 «Журавлик».