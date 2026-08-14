В детских садах Пскова устанавливают новые теневые навесы, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация Пскова

Перед новым учебным годом дошкольные учреждения основательно готовятся к встрече с ребятами: проводят косметические ремонты, обновляют материально‑техническую базу и устанавливают малые архитектурные формы.

В этом году новые комфортные и уютные навесы появятся в следующих детских садах:

сад №10 «Незабудка»;

сад №20;

сад №21;

сад №31 «Росинка»;

сад №32 «Чебурашка»;

сад №33 «Огонёк»;

сад №34 «Радуга»;

сад №35 «Ромашка»;

сад №37 «Кораблик»;

сад №38 «Умка»;

сад №39 «Малышок»;

сад №40 «Ручеёк»;

«Центр развития ребенка – детский сад №41»;

сад №42 «Журавлик».