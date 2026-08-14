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Сеть «Бургер Кинг» может лишиться вывесок в Пскове

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Сеть «Бургер Кинг» может лишиться вывесок в Пскове из-за нарушений при размещении конструкций, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации Пскова

Специалисты контрольного управления администрации Пскова провели рейды на Рижском проспекте, улицах Коммунальной, Декабриста Пущина, Кузнецкой, Огородной и Речной, а также в Комиссаровском, Каменном, Ручейном и Узком переулках с 12 по 14 августа. В ходе проверок они выявили 11 самовольно размещенных информационных конструкций, среди нарушителей есть и рестораны быстрого питания «Бургер Кинг».

Владельцам вывесок выдали официальные предупреждения.

 

Если нарушители не исполнят предписания в установленный срок, «Служба благоустройства города» принудительно демонтирует конструкции. Демонтаж проведут на основании постановлений администрации Пскова.

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