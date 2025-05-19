Общество

Проекты положений о деятельности общественных советов обсудили в Пскове

Семинар-совещание для председателей общественных советов при исполнительных органах Псковской области состоялся 21 мая. Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, на встрече обсудили проекты документов, определяющих деятельность общественных советов при органах исполнительной власти.

«У нас в апреле проводилось совещание с членами общественных советов. Тогда мы обсуждали, что Общественная палата Псковской области подготовит примерные документы, типовые положения по общественному наблюдению, по деятельности общественных советов. Мы это подготовили, разослали, на сегодняшний день мы с руководителями обсуждали готовые проекты документов. Их несколько, они связаны с задачами общественных советов при органах исполнительной власти, это прежде всего общественное наблюдение, общественный контроль. О том, как должен формироваться, как должен функционировать общественный совет», - сказал Александр Седунов.

Он добавил, что эти документы далее передадут общественным советам для принятия.

«Сегодня на пленарном заседании Общественной палаты Псковской области то, что было подготовлено, то, что прошло обсуждение, мы будем уже рекомендовать общественным советам для принятия. Мы провели анализ федеральных и региональных документов, опыта работы. Соответствующие документы мы отдали для реализации», - уточнил Александр Седунов.