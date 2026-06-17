100 лет назад родился Герой Советского Союза Леня Голиков

Леня Голиков - Герой Советского Союза посмертно с 1944 года - родился 100 лет назад, 17 июня 1926 года, в деревне Лукино Новгородской губернии.

Фото: Памятник Леониду Голикову в Великом Новгороде, 1965 год / К. Богданов/ ТАСС

В честь данного события состоится легкоатлетический пробег «Забег с Героем» 19 июня от деревни Крутец в Порховском округе до деревни Острая Лука в Дедовичском округе. Спортсмены пробегут дистанции в 3, 5 и 10 километров.

Леонид Голиков — бригадный разведчик 67-го отряда четвертой Ленинградской партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. Он участвовал в 27 боевых операциях, особенно отличился при разгроме немецких гарнизонов в деревнях Апросово, Сосницы и Север. Всего он успел уничтожить 78 немцев, двух железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два продовольственно-фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами.

В 2022 году телеканал «Звезда» в Стругокрасненском районе сняла документальный фильм о подвиге, который Леня Голиков совершил 13 августа 1942 года. Возвращаясь из разведки от шоссе Луга — Псков, неподалеку от деревни Варницы Струго-Красненского района гранатой подорвал легковую машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц. Леонид Голиков лично застрелил генерала, а также его водителя и сопровождавшего офицера. В штаб бригады он доставил портфель с важными документами: чертежами новых образцов немецких мин, инспекционными донесениями, схемами минных полей и другими военными материалами.

Леонид Голиков погиб 24 января 1943 года в неравном бою в селе Острая Лука ныне Дедовичского муниципального округа Псковской области.

В его честь названы улицы в Санкт-Петербурге, Калининграде, Донецке, Великом Новгороде, посёлках Пола, Окуловка и Парфино Новгородской области. Ему установлены памятники в Великом Новгороде, бюсты в Москве, Симферополе и других городах. Также он является главным героем художественной книги Юрия Королькова «Партизан Леня Голиков».