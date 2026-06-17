В Великих Луках завершился молодежный образовательный форум «Воздух»

Молодежный образовательный форум «Воздух» впервые прошел в городе Великие Луки с 9 по 12 июня. Мероприятие объединило участников из разных регионов России, включая Кыргызстан, Калининград, Смоленск, Курск, Санкт-Петербург, Москву и Псков. Форум был направлен на развитие молодежи, поддержку спортивных и общественных объединений, а также популяризацию воздухоплавательного спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве молодежной политики Псковской области.

Фотографии: министерство молодежной политики Псковской области

Для участников провели познавательные лекции о кибердисцеплинах, аналитике в медиа, записи подкастов, а также ребята встретились с людьми, которые посвятили жизнь спорту и небу: пилотом аэростата Евгением Кравченко и ультрамарафонцем Вячеславом Лобановым.

Руководитель ССК «Академия спорта» ВЛГАФК, председатель регионального отделения АССК России по Псковской области и директор форума «Воздух» Максим Барканов рассказал участникам о грантовых возможностях и развитии инициатив, поделился личным опытом и разобрал типичные ошибки при подаче заявок.

Практические советы касались формулировки целей и задач проекта, определения целевой аудитории, разработки плана мероприятий и ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Образовательная программа не ограничивалась лекциями. Участники форума также познакомились с воздухоплаванием в центре города, плавали на сапах по реке Ловати под руководством инструкторов, приняли участие в пробежке по городу и встретились с пилотом аэростата Евгением Кравченко и легкоатлетом-ультрамарафонцем Вячеславом Лобановым.

Участники отметили насыщенность программы, практическую пользу от встреч с экспертами и возможность найти единомышленников для реализации совместных проектов. Организаторы надеются, что форум «Воздух» станет традиционным и в следующем году соберёт еще больше участников.



Форум «Воздух» прошел при поддержке Росмолодежи в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети».