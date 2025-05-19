Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
«Райский уголочек» в Великих Луках
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Места силы Псковской области
Сбор на лечение пенсионерки
День В деревне
«Динопарк» Открылся в Пскове
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Профсоюзный Первомай
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 19.05.2025 13:310 Тала Нещадимова: Лето в Псковской области будет умеренно тёплым 21.05.2025 17:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 мая 21.05.2025 16:570 Делать добрые дела 21.05.2025 16:330 Деньги на лечение пенсионерки собирают псковичи 21.05.2025 16:190 Проекты положений о деятельности общественных советов обсудили в Пскове 21.05.2025 16:130 Александр Козловский: ТОСы стали сердцем гражданской инициативы и любви к родной земле
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:368 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 16.05.2025 11:102 Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году 20.05.2025 17:040 Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 14.05.2025 12:352 Молодой человек упал с моста имени 50-летия Октября в Пскове 15.05.2025 12:143 С июля в Псковской области начнет действовать новый тариф на газ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый исполнительный директор назначен в Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

21.05.2025 15:46|ПсковКомментариев: 0

Новым исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» назначена Светлана Стельмашенок, сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации.

«Светлана Стельмашенок является исполнительным директором с 20 мая», – прокомментировали в ассоциации.

Ранее она занимала пост начальника отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы аппарата Псковской городской Думы, работала в гордуме более 10 лет. 

Напомним, председателем Совета муниципальных образований Псковской области в марте была избрана глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
В опросе приняло участие 115 человек
21.05.2025, 17:180 Около 25% абонентов в Псковской области не передают вовремя показания приборов учета газа 21.05.2025, 17:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 мая 21.05.2025, 17:060 На заводе «Титан-Полимер» прошло обучение по международным стандартам систем менеджмента качества и безопасности продукции 21.05.2025, 17:050 Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 28 июня
21.05.2025, 16:590 В Пскове мотоциклист пострадал в бесконтактном ДТП на Октябрьском проспекте 21.05.2025, 16:570 Делать добрые дела 21.05.2025, 16:520 В Калуге два малолетних ребёнка отравились угарным газом 21.05.2025, 16:520 Мотоциклист пострадал при наезде на стоящие машины дорожной службы под Псковом
21.05.2025, 16:480 Владельца автомойки в Великих Луках обязывают прекратить незаконную деятельность 21.05.2025, 16:440 Погибший в зоне СВО псковский священник перед гибелью спас пятерых человек 21.05.2025, 16:330 Деньги на лечение пенсионерки собирают псковичи 21.05.2025, 16:260 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комиссии ПАСЗР по культуре и туризму. ВИДЕО
21.05.2025, 16:250 Крыши и фасад капитально отремонтировали в домах в Великих Луках 21.05.2025, 16:190 Проекты положений о деятельности общественных советов обсудили в Пскове 21.05.2025, 16:130 Александр Козловский: ТОСы стали сердцем гражданской инициативы и любви к родной земле 21.05.2025, 16:100 Королевы красоты из Псковской области приняли участие в дефиле в финале «Миссис Москва»
21.05.2025, 16:020 Детский фонд стал партнёром фестиваля здоровья в Псковской области 21.05.2025, 15:580 Антон Мороз: Наказы избирателей могут войти в программный продукт «Единой России» 21.05.2025, 15:540 Экзамен по иностранному языку в Псковской области 21 мая сдал 371 девятиклассник 21.05.2025, 15:490 Общественная палата Псковской области и отделение «Деловой России» подписали соглашение о сотрудничестве
21.05.2025, 15:460 Новый исполнительный директор назначен в Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» 21.05.2025, 15:410 Встречу «От шалости к правонарушению» организовали в школе №3 псковские полицейские 21.05.2025, 15:360 Антон Мороз: Жители третьего округа — крайне подвижные, активно работают для решения проблем территории  21.05.2025, 15:280 Пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя заключили под стражу 
21.05.2025, 15:160 Нетрезвый житель Невельского района управлял «Семёркой» 21.05.2025, 15:100 Рейд по отремонтированным в 2024 году дворам провели в Великих Луках 21.05.2025, 15:080 Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая 21.05.2025, 14:570 Антон Мороз: Потенциал строительной отрасли в Псковской области огромный
21.05.2025, 14:540 Концертмейстеров и преподавателей хотят уровнять в профстатусе — Виктор Остренко 21.05.2025, 14:460 Татьяна Москалькова отметила участие псковского омбудсмена в совершенствовании законодательства 21.05.2025, 14:420 Мульт-проект «Михайловского» и Академии имени Штиглица представят на «Интермузее–2025» 21.05.2025, 14:380 Антон Мороз: Необходимо обратить внимание молодежи на профессию строителя
21.05.2025, 14:350 День киберспорта состоится в Пскове 22 мая 21.05.2025, 14:311 До 25 мая в Пскове хотят обработать от борщевика 160 гектаров земель 21.05.2025, 14:140 Пожар в автобусе на Октябрьском проспекте в Пскове обошелся без пострадавших 21.05.2025, 14:130 Связь с Псковщиной дает мне возможность понимать проблематику и потребности населения — Антон Мороз
21.05.2025, 14:100 На встрече воздухоплавателей в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов 21.05.2025, 14:040 Цветущий Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 21.05.2025, 14:030 Антон Мороз: Принятое Борисом Елкиным решение об окончании отопительного сезона крайне правильное 21.05.2025, 13:590 Увеличить максимальный размер грантов на проекты ТОС предложил псковский губернатор
21.05.2025, 13:520 Виктор Остренко: Проблема функционирования музейных фондохранилищ достаточно давняя 21.05.2025, 13:430 Книгу «Курбатов среди писателей» представят в псковской библиотеке 21.05.2025, 13:390 Антон Мороз: Мы плотно работаем над реформированием конкурсного законодательства в сфере строительства 21.05.2025, 13:330 Очистка территорий от борщевика началась в Локнянском округе
21.05.2025, 13:280 Юным псковским футболистам подарили полезные подарки от «Прасковьи Молочковой» 21.05.2025, 13:230 Антон Мороз: Я хочу стать координатором между населением и органами городской власти 21.05.2025, 13:210 Театрализованную постановку «Герои без оружия» покажут в псковской школе №2 21.05.2025, 13:160 Виктор Остренко: Деятельность экскурсоводов должна приносить региону понятный доход
21.05.2025, 13:110 Михаил Ведерников поддержал идею определить в районах ответственных за работу с ТОС 21.05.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной»: Эффект Мороза. О мотивации, ярком старте и первых вызовах 21.05.2025, 12:570 Поддельная пятитысячная банкнота изъята в Пскове 21.05.2025, 12:540 «PRO-ПРАВО»: Как делятся долги при разводе супругов. ВИДЕО
21.05.2025, 12:520 Полицейские провели встречу с первоклассниками псковской школы №47 21.05.2025, 12:470 Абитуриентам в Псковской области напомнили о дополнительных баллах к ЕГЭ за волонтерство 21.05.2025, 12:430 Доклады на тему русской и западноевропейской нумизматики зачитывают на конференции в Пскове 21.05.2025, 12:410 Псковичка заполучила ключи соседей и похитила деньги
21.05.2025, 12:370 В Пскове чествовали лидеров территориального общественного самоуправления 21.05.2025, 12:320 Пониженное давление в сети холодного водоснабжения ожидается в Великих Луках 21.05.2025, 12:270 Появилось видео горящего автобуса на Октябрьском проспекте в Пскове 21.05.2025, 12:260 «Полно трупов! Тут ад»: псковичи разбирают завалы в квартире, где содержали около 50 котов. ВИДЕО
21.05.2025, 12:180 Яровой сев сельхозпредприятиями Псковского района выполнен на 47% 21.05.2025, 12:110 Автобус-гармошка марки Volgabus сгорел в Пскове 21.05.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко 21.05.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 мая
21.05.2025, 12:001 Пассажирский автобус горит на Октябрьском проспекте в Пскове 21.05.2025, 11:540 Перемещение охотничьих трофеев запретили на границе РФ в Псковской области 21.05.2025, 11:520 Исаак Кикоин. Ядерное оружие на страже мира 21.05.2025, 11:510 Александр Котов: Движение ТОС в регионе развивается быстрыми темпами
21.05.2025, 11:410 Кассир магазина в Печорах предстанет перед судом за кражу выручки 21.05.2025, 11:320 «Собственной персоной»: Эффект Мороза. О мотивации, ярком старте и первых вызовах 21.05.2025, 11:320 Почти 250 миллионов рублей составляет бюджет ТОСов Псковской области 21.05.2025, 11:230 «Это кошмар»: как псковичи защищают питомцев от нашествия клещей
21.05.2025, 11:210 Исаак Кикоин — ядерное оружие на страже мира. «Разговоры о важных». ВИДЕО 21.05.2025, 11:170 Содержавшую около 50 кошек в квартире псковичку поместили в медучреждение 21.05.2025, 11:120 33% псковичей поддерживают допуск на госслужбу только после армии — опрос 21.05.2025, 11:080 Российские омбудсмены предложили увеличить выплаты для ветеранов боевых действий
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru