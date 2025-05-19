Новый исполнительный директор назначен в Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

Новым исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» назначена Светлана Стельмашенок, сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации.
«Светлана Стельмашенок является исполнительным директором с 20 мая», – прокомментировали в ассоциации.
Ранее она занимала пост начальника отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы аппарата Псковской городской Думы, работала в гордуме более 10 лет.
Напомним, председателем Совета муниципальных образований Псковской области в марте была избрана глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.