Общество

«Дружина» обнаружила несанкционированную свалку на окраине Пскова и вычислила нарушителей

Несанкционированную свалку мусора обнаружили экипажи АНО «Дружина» при патрулировании на окраине города Пскова. На свалке скопились запчасти от грузовых автомобилей, отработки производства и многое другое. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте АНО «Дружина».

Фото здесь и далее: АНО «Дружина»/ сообщество ВКонтакте

Сотрудники АНО «Дружина» вычислили нару нарушителей, связались с ними и провели беседу о последствиях несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Организация, из-за которой образовалась свалка, убрала мусор через четыре часа.

