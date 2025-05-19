Общество

Стали известны победители регэтапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Псковской области

Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошёл в Великих Луках сегодня, 21 мая. Об эиом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Чтобы стать участниками этого самого масштабного флагманского патриотического проекта Движения Первых, ребята соревновались в отборочных этапах. Из 11 тысяч школьников и студентов средних специальных учебных заведений в региональный этап прошли более 600 человек.





По итогам соревнований победителем в младшей возрастной категории (8 - 11 лет) стал отряд «Ямская дружина» из Гдовского муниципального округа, в средней возрастной категории (11-14 лет) – отряд «Спасатель-Псков» из Пскова, в старшей группе - отряд «Заслоновцы» из Невельского муниципального округа, а в специальной группе (18-21 год) – отряд «Отважные Русичи» из Невельского муниципального округа.

С 18 по 23 июня в Великих Луках пройдёт этап Северо-Западного федерального округа.