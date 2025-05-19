Общество

Руководителей внутри организации выращивают 36% компаний Пскова — опрос

36% предприятий «растят» руководящие кадры из числа сотрудников, 32% — ведут базу соискателей, готовых к трудоустройству. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители кадровых служб компаний из Пскова.

Представители кадровых служб 36% компаний сообщили, что «растят» кадры на руководящие позиции внутри организации. Чем крупнее компания, тем больше возможностей для применения этой стратегии: готовят руководителей из числа сотрудников практически на каждом втором предприятии с численностью от 1000 человек (44%) и лишь на 3 из 10 со штатом до 100 сотрудников (32%). Тактика формирования внутреннего резерва топ- и мидл-менеджеров чаще используется в сфере продаж (55%) и услуг (50%).

В 32% компаний формируют резерв из внешних соискателей, которых можно пригласить на работу, если появится вакантная позиция. Это принцип чаще применяется в небольших организациях (33% среди компаний с численностью от 100 сотрудников против 24% — от 1000). Чаще формируют резерв из числа соискателей на предприятиях, чья деятельность связана с IT (46%), а также в банках и финансовых компаниях (45%).

26% организаций вообще не ведут базу кадрового резерва, предпочитая закрывать вакансии по мере необходимости на открытом рынке. Такого подхода чаще придерживаются в небольших компаниях до 100 сотрудников, в производственном и транспортном секторе. По мнению эйчаров, «в быстро меняющихся условиях эффективнее искать сотрудников здесь и сейчас».