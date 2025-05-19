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Общество

Курсантов ФСИН наградили в Пскове на научной конференции

22.05.2025 18:45|ПсковКомментариев: 0

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялась XX Международная научно-теоретическая конференция «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза. 

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Конференция традиционно проходила в рамках фестиваля «Псковское вече» с участием обучающихся образовательных организаций высшего образования.

Мероприятие открылось награждением победителей и призеров других научных мероприятий, состоявшихся в рамках XVIII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече». Дипломы за лучшие выступления на заседаниях круглых столов и по итогам олимпиады по иностранному языку курсантам вручил начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев.

На пленарном заседании прозвучали доклады курсантов Университета ФСИН России, Псковского филиала Университета ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, после чего работа продолжилась по десяти секциям.

По итогам работы секции «Проблемы и перспективы развития сферы трудовой адаптации осужденных» победу одержала курсант Владимирского юридического института ФСИН России Анастасия Драницина.

Курсант Санкт-Петербургского Университета ФСИН России Михаил Ерыпалов занял первое место в секции «Пенитенциарная психология и педагогика».

В секции «Актуальные вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы» победу одержала курсант Санкт-Петербургского Университета ФСИН России Полина Баженова.

У курсанта Санкт-Петербургского Университета ФСИН России Елизаветы Луховской было лучшее выступление на секции «Уголовное право».

В работе секции «Уголовный процесс и криминалистика» победу одержал курсант Воронежского института ФСИН России Александр Макаров, который дистанционно принял участие в конференции.

Курсант Вологодского института права и экономики ФСИН России Дарья Васильева победила в секции «Криминология».

В секции «Гражданское право и гражданский процесс» первое место разделили курсант Псковского филиала университета Виталий Соколов и курсант Вологодского института права и экономики ФСИН России Мария Вольф.

Курсант Санкт-Петербургского Университета ФСИН России Евгений Хазбулат занял первое место по итогам работы секции «История России».

В секции «Теория и история государства и права» первым стал курсант Владимирского юридического института ФСИН России Илья Мелькунов.

Курсанту Псковского филиала Университета ФСИН России Жанне Мыльниковой не было равных по итогам работы секции «Административное право».

Награждение победителей XX Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов» состоится на торжественном закрытии фестиваля 23 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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