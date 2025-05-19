Созданную с помощью AI книгу о Петербурге презентовали на ХХ Международном книжном салоне

На ХХ Международном книжном салоне, который проходит на Дворцовой площади с 22 по 25 мая, представлена уникальная книга «Петербург. Истории, рассказанные городом». Она создана при поддержке правительства города и Сбера с использованием передовых технологий искусственного интеллекта — нейросетей GigaChat и Kandinsky, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Улицы и мосты Северной столицы стали главными героями книги. Об истории их названий, появлении ассоциаций и поговорок, связанных с ними, упоминании в литературных произведениях и многом другом рассказывает автор, а нейросеть Kandinsky стала помощником для художников и дополнила тексты уникальными иллюстрациями.
У книги есть электронная версия, которая ещё больше погружает читателя в атмосферу Петербурга: с помощью GigaChat город обрел «голос» — нейросеть не только озвучила рассказы, но ещё и предлагает послушать реальные звуки Северной столицы.
«Санкт-Петербург всегда славился уникальным сочетанием исторического наследия и инновационных подходов. Эта книга — яркий тому пример. Нейросети Сбера GigaChat и Kandinsky стали полноправными соавторами и членами редакционной коллегии, дав ещё один импульс к развитию цифрового искусства. Экземпляры книги уже переданы в районные библиотеки Санкт-Петербурга, чтобы прочитать её смогли все желающие. Говорят, книга – лучший подарок. И мы с удовольствием вручаем её любимому городу и его жителям ко дню рождения Северной столицы», - заявил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
Официальная презентация книги «Петербург. Истории, рассказанные городом» состоится 24 мая в 15:00 на площадке Книжного салона. Мероприятие позволит ближе познакомиться с проектом и лично оценить возможности современного цифрового искусства. Вход бесплатный.