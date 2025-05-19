Общество

Созданную с помощью AI книгу о Петербурге презентовали на ХХ Международном книжном салоне

На ХХ Международном книжном салоне, который проходит на Дворцовой площади с 22 по 25 мая, представлена уникальная книга «Петербург. Истории, рассказанные городом». Она создана при поддержке правительства города и Сбера с использованием передовых технологий искусственного интеллекта — нейросетей GigaChat и Kandinsky, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Улицы и мосты Северной столицы стали главными героями книги. Об истории их названий, появлении ассоциаций и поговорок, связанных с ними, упоминании в литературных произведениях и многом другом рассказывает автор, а нейросеть Kandinsky стала помощником для художников и дополнила тексты уникальными иллюстрациями.

У книги есть электронная версия, которая ещё больше погружает читателя в атмосферу Петербурга: с помощью GigaChat город обрел «голос» — нейросеть не только озвучила рассказы, но ещё и предлагает послушать реальные звуки Северной столицы.

«Санкт-Петербург всегда славился уникальным сочетанием исторического наследия и инновационных подходов. Эта книга — яркий тому пример. Нейросети Сбера GigaChat и Kandinsky стали полноправными соавторами и членами редакционной коллегии, дав ещё один импульс к развитию цифрового искусства. Экземпляры книги уже переданы в районные библиотеки Санкт-Петербурга, чтобы прочитать её смогли все желающие. Говорят, книга – лучший подарок. И мы с удовольствием вручаем её любимому городу и его жителям ко дню рождения Северной столицы», - заявил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Сбер остается надёжным партнёром города в решении ключевых вопросов цифровой трансформации приоритетных секторов экономики, транспорта и государственного управления. Мы вместе работаем над реализацией значимых социальных программ, создаём новые интеллектуальные сервисы для горожан. Книга, появившаяся на свет благодаря использованию передовых технологий искусственного интеллекта, сделает наш город еще более открытым России и всему миру. Она будет полезна всем, кого интересует русский язык, история, архитектура и повседневная жизнь нашего любимого города», - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Официальная презентация книги «Петербург. Истории, рассказанные городом» состоится 24 мая в 15:00 на площадке Книжного салона. Мероприятие позволит ближе познакомиться с проектом и лично оценить возможности современного цифрового искусства. Вход бесплатный.