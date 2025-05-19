Общество

Безопасность производственных, энергетических объектов обсудили псковский губернатор и руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора

Вопросы обеспечения безопасности производственных, строительных, энергетических объектов стали основными на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем Северо-Западного Управления Ростехнадзора Константином Давыдовым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников попросил рассказать о результатах работы ведомства и прошедших в регионе общественных слушаниях по правоприменительной практике контрольной деятельности Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Глава региона подчеркнул, что Ростехнадзор играет важную роль в решении многих задач, но главным направлением его деятельности остается обеспечение безопасности. «По Псковской области ситуация остается стабильной», — обратил внимание Константин Давыдов и познакомил губернатора с основными направлениями текущей работы по осуществлению промышленного, энергетического, строительного надзора, надзора за гидротехническими сооружениями. В Псковской области под контролем ведомства находится 764 объектов промышленного надзора и почти 800 объектов энергетического надзора.

Особое место занимает работа по приемке сетей газораспределения, объектов магистрального трубопроводного транспорта. Так, за прошлый год специалисты Ростехнадзора приняли участие в работе комиссий по приемке почти 800 сетей газораспределения высокого, среднего и низкого давления. Их общая протяженность составляет 200 км. Наиболее значимыми объектами стали межпоселковые газопроводы от деревни Иваново до деревни Голобовы в Невельском округе и от ГРС «Остров» до деревни Шенихово в Островском округе.

Отдельное внимание было уделено прохождению отопительного периода. Органы местного самоуправления уже ведут разработку планов подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных образований. Константин Давыдов представил изменения нормативной федеральной законодательной базы в части оценки готовности к отопительному сезону. «Мы всегда ответить, если есть какие-то вопросы, готовы оказывать любую квалифицированную помощь. Регулярно проводим совещания, направляем информационные письма. Надеюсь, что к следующему отопительному сезону подойдем подготовленными», — заметил руководитель управления.

Говоря о надзоре за гидротехническими сооружениями, Константин Давыдов положительно оценил работу региона, так как на территории области нет бесхозных объектов этой категории.

Речь зашла о государственном энергетическом надзоре и наиболее острых вопросах обеспечения электрической энергией потребителей. Константин Давыдов напомнил, что Псковская область по протяженности линий электропередач занимает лидирующее положение в СЗФО. Они составляют 46 тысяч км. В настоящее время при поддержке федерального центра ведется реализация программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области. На территории региона запланированы комплексные работы по модернизации электросетевой инфраструктуры, поступает новая специализированная техника.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство Северо-Западного управления Ростехнадзора за важную работу и принципиальный подход к деятельности. По итогам встречи стороны договорились о продолжении конструктивного взаимодействия власти региона и ведомства.