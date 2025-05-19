Общество

Всемирный день черепахи отмечают 23 мая

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи (англ. World Turtle Day) — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.

Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (англ. American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком.

По мнению учёных, черепахи появились на Земле задолго до людей. Например, морские черепахи обитают в океанах мира на протяжении более 100 млн. лет. Однако сегодня выживание этих живых свидетелей эпохи динозавров находится под угрозой.

Причём гибнут они не только из-за их случайного вылова людьми во время промысла других обитателей морей и океанов. Ещё одна проблема кроется в активном развитии пляжной полосы: морские черепахи откладывают на пляжах яйца, и детёныши должны беспрепятственно попадать в океан. Человеческое вмешательство сильно затрудняет данный процесс.

Большую угрозу представляет разрушение среды обитания, болезни и изменение климата. Так, перемены в климате влияют на гендерное соотношение в популяциях. Некоторые виды черепах уже исчезли из дикой природы. И процесс вымирания черепах происходит постоянно, пишет calend.ru.

Также большое влияние оказывает загрязнение окружающей среды пластиком и прочими отходами жизнедеятельности людей. Как объясняют специалисты, многие морские черепахи ошибочно принимают пластик за медуз и другую еду. Фрагменты материала блокируют пищеварение, травмируют внутренние органы, приводят к истощению и смерти животных.

Три из семи видов — зелёная, черепаха бисса и атлантическая ридлея — это исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения виды, занесены в Красный список угрожаемых видов, издаваемый некоммерческим Международным союзом охраны природы (МСОП). Ещё три вида — кожистая, оливковая черепаха и логгерхед — в статусе «уязвимых».

Важно помнить, что всё в природе взаимосвязано. Кожистые черепахи и биссы помогают контролировать популяции медуз и губок. Зелёные морские черепахи поедают морскую траву, которая должна быть низкой для размножения в ней многих видов рыб. Именно поэтому очень важно беречь каждый вид и спасти черепах от вымирания.

В этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий.

В последние годы День черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день люди стараются исключить из своего рациона блюда из черепах, а из обихода — предметы быта, сделанные из их панциря (гребни, шкатулки и т.д.).

Само празднование включает в себя маскарады в костюмах черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с их изображением.