Общество

Виктор Остренко: Демографическая ситуация в Псковской области — отражение общей тенденции по РФ

Одна из главных причин демографического кризиса в Псковской области — это её расположение между двумя мегаполисами, Санкт-Петербургом и Москвой, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Демографическая ситуация в Псковской области — это отражение общей тенденции, которую мы наблюдаем во многих регионах России. Снижение рождаемости, откладывание браков и сокращение числа многодетных семей — всё это давно стало нормой. А Псковская область, в дополнение к этому, ещё и находится между двумя мегаполисами - Санкт-Петербургом и Москвой», - рассказывает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

По его словам, образовательная и трудовая миграция серьезно сказываются, в том числе, на возрастной структуре населения, формируя высокую смертность и низкую рождаемость.