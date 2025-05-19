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Общество

Давайте, рожайте

23.05.2025 13:14|ПсковКомментариев: 0

Работу губернаторов будут оценивать по рождаемости на вверенных территориях. Показатель начнет учитываться по итогам нынешнего года. Считать станут число детей, рожденных каждой женщиной. Как падает коэффициент рождаемости в стране и в Псковской области, когда число жителей и количество новорожденных находились на пиковых отметках и что включает недавно принятая региональная программа повышения рождаемости - подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

Полтора ребенка на женщину

В СМИ широко разошелся комментарий вице-премьера Татьяны Голиковой, которая напомнила про суммарный коэффициент рождаемости — параметр, вошедший по указу президента в перечень критериев для оценки эффективности работы глав субъектов.

«Этот показатель ранее не использовался, применяться он будет, начиная со следующего года – в 2026 году будет оцениваться работа губернаторов за 2025 год, - сказала заместитель председателя правительства. - В федеральном бюджете предусмотрены ассигнования регионам за достижение показателей эффективности в объеме 13 млрд рублей ежегодно».

Во всей стране спад численности населения, начавшийся в девяностые, остановился в 2010 году, к 2021 году количество жителей достигло 147 млн человек. Больше было только в период с 1991 по 1997 год, когда количество жителей России переваливало за 148 млн человек. Однако суммарный коэффициент рождаемости (грубо: число детей, рожденных одной женщиной) — тот самый новый показатель в оценке работы губернаторов — начал падение после пикового 2015 года, когда он составил 1,777. А затем на протяжении последнего десятилетия он падал.

В ноябре прошлого года своим указом президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов. В него вошли:
1. Доверие к власти.
2. Численность населения.
3. Суммарный коэффициент рождаемости.
4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
5. Уровень бедности.
6. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.
7. Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.
8. Уровень образования.
9. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
10. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
11. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
12. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
13. Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.
14. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
15. Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам.
16. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
17. Качество окружающей среды.
18. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.
19. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
20. Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.
21. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.

Через два месяца после указа президента в постановлении правительства определили методику расчета показателей. Про суммарный коэффициент рождаемости в документах сказано, что этот «показатель характеризует среднее количество детей, которые могут родиться у одной женщины на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того периода, для которого вычисляется показатель».

Искать детей для вычисления коэффициента будут у всех женщин репродуктивного возраста.

Окончательные данные за нынешний год появятся только в июне следующего. Контрольные цифры пока не установлены, непонятно, каким должен быть коэффициент для получения губернатором «зачета». Ориентироваться можно на цифры из прошлогодних «майских указов» президента, где сказано, что к 2030 году коэффициент должен составить 1,6, а к 2036 году вырасти до отметки 1,8, то есть перевалить за уровень, достигнутый в наиболее благополучном 2015 году. Считается, что просто для замещения поколений, то есть смены умерших на рожденных, коэффициент должен составлять 2,25, видимо, о таких цифрах федеральные власти и мечтать не смеют. Демографическая статистика настолько «очень не очень», что Росстат перестал опубличивать данные о числе рождений и смертей.

Плюс-минус треть

Понятно, что для Псковской области демографический вопрос является одним из наиболее болезненных. Цифры показывают планомерное снижение числа жителей еще с советского периода.

Своего пика уровень населения Псковской области достиг в 1926 году, когда в регионе проживало 1 788 418 человек. К 1940 году количество жителей упало до 860 000 человек (справедливости ради, южные районы в тот период входили в состав Калининской области) и подросло к началу войны на 8 000. В 1945 году освобожденный край восстанавливали 498 000 человек. Далее — взрывной рост, в том числе, благодаря послевоенной реэвакуации, и к 1950 году число жителей достигает 1 044 600 человек. С тех пор выше миллионной отметки демографическая кривая не поднималась, начался спад — несмотря даже на присоединение в 1957 году большей части упраздненной Великолукской области. После границы Псковской области не двигались, а рост по численности населения показал только 1989 год, когда в регионе жило 846 449 человек (рост небольшой, всего на полторы тысячи больше, чем годом ранее, но все-таки). После этого кривая продолжила ползти вниз. На 1 января 2025 года в Псковской области жило 574 480 человек, то есть менее трети от того, что было на пике сто лет назад. Кстати, во всей стране в триумфальном для псковской демографии 1926 году жило 100 млн человек, то есть общее население за истекший век выросло на половину, что усиливает негативное восприятие региональной демографической тенденции.

Статистику нынешнего года немного подправит тот факт, что регион стал воротами для тех, кто переезжает в Россию на постоянное место жительство. Для взаимодействия с переселенцами создан центр «Соотечественник» и введена должность уполномоченного при губернаторе по работе с соотечественниками. В июне, во время проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры, состоится форум «Псковская область: место, где хочется жить». В эту среду, 21 мая, глава региона Михаил Ведерников встречался со своим уполномоченным по работе с соотечественниками Еленой Полонской. По итогам стало известно, что с начала года в Псковскую область из Европы переселилось более 250 человек, преимущественно, в трудоспособном возрасте и семьи с детьми. 45 граждан европейских государств получили в Псковской области российские паспорта, наиболее активно едут из Германии.

Для улучшения ситуации нужны собственные дети, и побольше.

Поток переселенцев не настолько велик, чтобы перевернуть картину. И что у нас с суммарным коэффициентом рождаемости? Сколько детей рожает одна женщина в фертильном возрасте?

С 2000 года в Псковской области суммарный коэффициент рождаемости наиболее высоко поднимался в 2016 году, когда он составил 1,78 единиц. Данные за прошлый год еще считают, а в 2023 году показатель составил 1,31.

Суммарный коэффициент рождаемости в Псковской области.

С конца того же 2023 года в Псковской области работает региональная программа повышения рождаемости. В ней перечислены меры поддержки семей с детьми. Среди них «Подарок новорожденному» с выдачей сертификата номиналом 5000 рублей на детские товары, стопроцентная доступность детских садов с трехлетнего возраста, региональный маткапитал в 100 тысяч рублей на третьего ребенка в малоимущих семьях, многодетным также предоставляют ежемесячную выплату в 430 рублей на каждого ребенка, компенсируют 30% потраченного на оплату коммуналки, освобождают от транспортного налога, выделяют раз в год 1234 рубля на дрова, каждый месяц — 92 рубля для оплаты части детского проездного, по результатам конкурсов — ключи от автомобилей и выплаты на покупку жилья (с 2024 года — 2,5 млн рублей). Матерям до 25 лет за рождение первенца перечисляют 100 тысяч рублей, пока ребенку не исполнится полтора года, освобождают от транспортного налога и выплачивают ежемесячную компенсацию (в прошлом году ее размер составлял 1686 рублей).

С начала 2019 года в Пскове заработал новый корпус Перинатального центра.

Все семьи после рождения первенца получают компенсацию в 300 тысяч рублей на погашение ипотеки. С этого года добавилась выплата в 300 тысяч за рождение третьего ребенка в семьях, где оба супруга не старше 35 лет, полная компенсация платного обучения в ссузе или вузе на одного ребенка из многодетной семьи и выплата в 100 тысяч для беременных студенток.

Сработало ли это все, мы узнаем только в июне следующего года, когда федеральные власти выставят губернаторам оценки за нынешний год.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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