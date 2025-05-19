Давайте, рожайте

Работу губернаторов будут оценивать по рождаемости на вверенных территориях. Показатель начнет учитываться по итогам нынешнего года. Считать станут число детей, рожденных каждой женщиной. Как падает коэффициент рождаемости в стране и в Псковской области, когда число жителей и количество новорожденных находились на пиковых отметках и что включает недавно принятая региональная программа повышения рождаемости - подробности в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.
В СМИ широко разошелся комментарий вице-премьера Татьяны Голиковой, которая напомнила про суммарный коэффициент рождаемости — параметр, вошедший по указу президента в перечень критериев для оценки эффективности работы глав субъектов.
Во всей стране спад численности населения, начавшийся в девяностые, остановился в 2010 году, к 2021 году количество жителей достигло 147 млн человек. Больше было только в период с 1991 по 1997 год, когда количество жителей России переваливало за 148 млн человек. Однако суммарный коэффициент рождаемости (грубо: число детей, рожденных одной женщиной) — тот самый новый показатель в оценке работы губернаторов — начал падение после пикового 2015 года, когда он составил 1,777. А затем на протяжении последнего десятилетия он падал.
Через два месяца после указа президента в постановлении правительства определили методику расчета показателей. Про суммарный коэффициент рождаемости в документах сказано, что этот «показатель характеризует среднее количество детей, которые могут родиться у одной женщины на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того периода, для которого вычисляется показатель».
Искать детей для вычисления коэффициента будут у всех женщин репродуктивного возраста.
Окончательные данные за нынешний год появятся только в июне следующего. Контрольные цифры пока не установлены, непонятно, каким должен быть коэффициент для получения губернатором «зачета». Ориентироваться можно на цифры из прошлогодних «майских указов» президента, где сказано, что к 2030 году коэффициент должен составить 1,6, а к 2036 году вырасти до отметки 1,8, то есть перевалить за уровень, достигнутый в наиболее благополучном 2015 году. Считается, что просто для замещения поколений, то есть смены умерших на рожденных, коэффициент должен составлять 2,25, видимо, о таких цифрах федеральные власти и мечтать не смеют. Демографическая статистика настолько «очень не очень», что Росстат перестал опубличивать данные о числе рождений и смертей.
Понятно, что для Псковской области демографический вопрос является одним из наиболее болезненных. Цифры показывают планомерное снижение числа жителей еще с советского периода.
Статистику нынешнего года немного подправит тот факт, что регион стал воротами для тех, кто переезжает в Россию на постоянное место жительство. Для взаимодействия с переселенцами создан центр «Соотечественник» и введена должность уполномоченного при губернаторе по работе с соотечественниками. В июне, во время проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры, состоится форум «Псковская область: место, где хочется жить». В эту среду, 21 мая, глава региона Михаил Ведерников встречался со своим уполномоченным по работе с соотечественниками Еленой Полонской. По итогам стало известно, что с начала года в Псковскую область из Европы переселилось более 250 человек, преимущественно, в трудоспособном возрасте и семьи с детьми. 45 граждан европейских государств получили в Псковской области российские паспорта, наиболее активно едут из Германии.
Для улучшения ситуации нужны собственные дети, и побольше.
Поток переселенцев не настолько велик, чтобы перевернуть картину. И что у нас с суммарным коэффициентом рождаемости? Сколько детей рожает одна женщина в фертильном возрасте?
С 2000 года в Псковской области суммарный коэффициент рождаемости наиболее высоко поднимался в 2016 году, когда он составил 1,78 единиц. Данные за прошлый год еще считают, а в 2023 году показатель составил 1,31.
Суммарный коэффициент рождаемости в Псковской области.
С конца того же 2023 года в Псковской области работает региональная программа повышения рождаемости. В ней перечислены меры поддержки семей с детьми. Среди них «Подарок новорожденному» с выдачей сертификата номиналом 5000 рублей на детские товары, стопроцентная доступность детских садов с трехлетнего возраста, региональный маткапитал в 100 тысяч рублей на третьего ребенка в малоимущих семьях, многодетным также предоставляют ежемесячную выплату в 430 рублей на каждого ребенка, компенсируют 30% потраченного на оплату коммуналки, освобождают от транспортного налога, выделяют раз в год 1234 рубля на дрова, каждый месяц — 92 рубля для оплаты части детского проездного, по результатам конкурсов — ключи от автомобилей и выплаты на покупку жилья (с 2024 года — 2,5 млн рублей). Матерям до 25 лет за рождение первенца перечисляют 100 тысяч рублей, пока ребенку не исполнится полтора года, освобождают от транспортного налога и выплачивают ежемесячную компенсацию (в прошлом году ее размер составлял 1686 рублей).
С начала 2019 года в Пскове заработал новый корпус Перинатального центра.
Все семьи после рождения первенца получают компенсацию в 300 тысяч рублей на погашение ипотеки. С этого года добавилась выплата в 300 тысяч за рождение третьего ребенка в семьях, где оба супруга не старше 35 лет, полная компенсация платного обучения в ссузе или вузе на одного ребенка из многодетной семьи и выплата в 100 тысяч для беременных студенток.
Сработало ли это все, мы узнаем только в июне следующего года, когда федеральные власти выставят губернаторам оценки за нынешний год.
Юлия Магера